好天氣剩2天！週四北東轉雨「整天不到20度」 下週強冷空氣接力
今（20）日、明（21）日各地持續維持溫暖偏熱的天氣，白天高溫普遍達攝氏30度，日夜溫差大，天氣風險公司分析師林孝儒提醒，週四（2/22）下半天鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部降溫、下雨明顯，週五（2/23）全天不超過攝氏20度，中南部氣溫也會略降，元宵節週末水氣減少、氣溫變化不大，下週一（2/26）將有強冷空氣抵達，強度挑戰大陸冷氣團（台北日最低溫攝氏12至14度）。
記者張志浩／綜合報導
林孝儒說明，今明兩日持續受高壓迴流影響，是偏暖的東南至南風環境，各地天氣算穩定，僅東部偶有些零星地形降雨，白天高溫普遍都可接近或達攝氏30度以上，感受溫暖偏熱，不過清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫約落在攝氏17至21度，日夜溫差大，要留意衣物穿著調整。
週四開始天氣型態有所轉變，週四上半天各地天氣還算穩定、氣溫偏暖，但下半天起將，隨著鋒面通過後，一路至週五都受東北季風影響，北部及東部轉為陰有短暫雨的天氣，氣溫明顯下滑，北部及東北部週四的高溫還有攝氏25度以上，但週五高溫僅有攝氏16至20度左右。
而中南部地區，雖然天氣型態上沒有太大的改變，仍為晴時多雲的天氣，但氣溫有些下滑，預測氣溫週四約攝氏18至32度，週五攝氏15至25度，「白天相對沒那麼溫暖，早晚也再更有些涼意」。
林孝儒指出，週末迎接元宵節（2/24），當天仍是東北季風影響，但強度、水氣有減弱趨勢，北部、東部陰時多雲，迎風面偶有些短暫雨，氣溫約為攝氏14至22度，中南部則是晴時多雲，氣溫約為攝氏16至25度。
目前預估，下週一、下週二（2/27）台灣將會受到一波強冷空氣影響，北部及東部持續為陰雨天氣外，氣溫進一步下降，有機會達大陸冷氣團等級，總結來說，週五至下週前期氣溫將下滑有感，與近日的高溫有很大的落差，民眾務必多注意氣溫變化。