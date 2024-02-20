「台中龍賀」會吸人！盧秀燕宣佈中台灣元宵燈會再延3天至228
原定舉辦10天的2024中台灣元宵燈會，4天來湧進120萬名遊客，民眾反映展區太大一次逛不完，敲碗延長展期，台中市長盧秀燕今天宣佈，將延長3天到228國定年假，免費索取的小提燈「馬卡龍」也會發放到最後一天為止。
記者顏幸如／台中報導
2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」原定從16日起至25日於台中市中央公園舉行，是台灣各大型燈會中較早舉行的活動，盧秀燕今（20）日表示，燈會前3天的遊客就破百萬人，到昨晚已累積120萬人。由於中央公園展區太大，點燈當晚她走馬看花，僅逛了2個局處的展區，還有3個展區來不及看，因此很可以理解民眾覺得逛不完，想找時間再來一次、敲碗延長展期的心情。
盧秀燕說，以往民眾反映希望中台灣元宵燈會時間加長，市府今年特別從9天延到10天，沒想到一開幕就佳評如潮叫好叫座，市府回應民眾的需求，決定加碼人力布署、多延3天，活動持續到228國定假日為止。
盧秀燕指出，農曆春節台中市各大景點人氣強強滾，7天假期遊客人數創新高，湧進359萬人，平均一天有51.2萬人，比去年同期的日平均43.8萬人成長1成7，除了燈會，市府還有3項春遊祭活動，包括浮現祭、東勢新丁粄節、台中媽祖國際觀光文化節將陸續登場，提供遊客好玩、好吃、好買、好逛的各項活動，歡迎大家到台中玩。