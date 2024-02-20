「最美20代韓星」奪亞軍輸她！韓韶禧美照狂發 性感小野貓秀辣腿
才在巴黎時裝週以一張「咬筆蓋簽名」的霸氣生圖美翻全網的韓韶禧，卻在Rankingoo網站「最美20代韓星」票選只奪下亞軍、輸給金裕貞，今（20）日憑CHARLES & KEITH全球品牌代言人身份，狂發2024時尚美照，甜寵女神化身暗黑性感小野貓，秀出一雙纖細辣腿再度圈粉。
記者蕭涵云/台北報導
以《夫妻的世界》韓劇「最美小三」一角走紅的韓韶禧，人氣水漲船高，日前在巴黎時裝週受邀參加「DIOR 2024 春夏高級訂製服系列」發表，舉手投足都吸引鎂光燈狂閃，嫩白吹彈可破的無瑕肌膚，搭配性感紅唇的「純欲妝容」有夠勾人。
秀後移動到場外，超寵粉的韓韶禧為了幫苦守等候的粉絲簽名，霸氣一咬筆蓋、連簽多張又合照，無濾鏡修容的生圖流出，又颯又美的一幕令人驚艷不已，瞬間全網都戀愛了。
沒想到最近Rankingoo日本網站舉辦「最美20代韓星」票選，由2175位10～40多歲的民眾投票，選出「最美韓國20多歲女演員」，結果由有「最美童星」稱號的金裕貞拿下冠軍，歐膩韓韶禧只排第二。
不過粉絲們可別氣餒，小資女最愛的小CK（CHARLES & KEITH）品牌，今釋出全球品牌代言人韓韶禧多張最新美照，歐膩穿上一襲粉紅蕾絲長洋裝、披上帥氣皮衣甜辣逼人，還以透視洞洞流蘇裝狂曬一雙辣長腿，摩登時尚的形象再度讓人圈粉。