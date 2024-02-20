總獎金近30億！3款刮刮樂新品元宵前搶市 有5個頭獎500萬
台灣彩券公司今（20）日再推出3款刮刮樂新品，總獎項超過547萬個，總獎金逾29.8億元，其中「超級麻將」頭獎500萬元共有5個，5000元以上獎項超過8萬個，另2款各有6個頭獎200萬元，1000元以上獎項超過23萬個。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司表示，刮刮樂「超級麻將」每張售價500元，是超人氣益智延長型遊戲「麻將」系列，刮獎過程猶如打麻將時摸牌、聽牌般的刺激體驗，廣受民眾喜愛，只要任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，若在「您的麻將」區內同時刮出「東、南、西、北、中、發、白」麻將符號即得獎金5000元，頭獎500萬元共有5個，5000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率40.67%。
同日上市還有「釣魚高手」每張售價200元，票面上以蓄勢待發的海上釣客奮力往前拋出釣竿，營造紙上對決的刺激氛圍，任一局比賽中若「您的魚」數字大於「對手的魚」，即得該比賽對應之獎金，共有10局比賽，高達10次中獎機會，頭獎200萬元共6個，總中獎率33.02%。
另一款經典數字7系列遊戲「超級777」每張售價200元，提供多種玩法，若刮出一個「X2」符號，有機會贏得加倍的獎金，1,000元（含）以上獎項超過23萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.14%。