全台燈會整理！台灣燈會在台南2/24點燈　高雄黃色小鴨吸700萬人

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時間：安平燈區即日起至3月10日、高鐵燈區2月24日至3月10日
位置：分有安平燈區與高鐵燈區（大台南會展中心）兩區
主燈：「2024台灣燈會在台南」主燈區選在台南高鐵特定區，名字結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱而訂為「龍來台灣」，會以「綠能科技」、象徵未來400科技作為主要概念。
特色：是台南400年來的首場國際級活動，安平燈區目前展出中，主燈燈區的高鐵燈區2月24日才會登場，高鐵燈區規劃有「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區，其中「綠能燈區」善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能兩種綠能發電與儲能裝置供給，為首度、也是全國唯一「利用全綠能發電」的燈會展區。
台積電更獨家資助高鐵燈區「城里有光」展區藝術主燈「∞立方」，耗資千萬的製作費，整座光藝術裝置高達16米，以鏡面裝置結合流動燈光，整體作品以府城為發想，運用鏡面於日夜產生豐富的光影變化，匯聚出一座充滿想像的當代之城，敘述著臺南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態。
📍台北燈節
時間：即日起至3月3日
位置：捷運西門站跨至北門站一帶，包含「西門展區」、「中華路展區」、「北門展區」。
主燈：「城現光龍」位在西門紅樓廣場前，可由西門町捷運站1號或6號出口出來即見。每半小時一場，主燈秀達3分鐘。
特色：主題為「龍躍光城」，共有123個燈座，主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，將搭配每半小時的3分鐘主燈秀，配樂更是由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作。另外，也有光雕展演，首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。
台北燈節另還有插曲，中山堂旁的「眾神保庇（龍）平安」燈座以眾神肖像為主題，但模樣神似紙紮人，網路上引起討論，人氣堪比主燈，不僅民眾搶看，連市長蔣萬安也特地合照貼於臉書。
📍新北燈會
時間：即日起至3月3日
地點：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園前）。
主燈：打造12米龍宮主燈，融合特效及光影變化。每半小時一場，主燈秀達3分鐘。
特色：今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊。特別的是，此次燈會特別邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，可見燈藝裝置結合環境永續的美學。另外，五大活動分別為 「主燈秀」、「饒舌歌手表演」、「知名兒童劇團」、「馬戲踩街遊行」、「民俗舞團表演」等。
📍桃園燈會
時間：2月21日至3月3日
地點：南昌森林運動公園、虎頭山創新園區
主燈：無生肖主燈
特色：以「閃閃桃園 閃閃桃林」為主題點亮桃園，除了超夯澳洲藝術家團隊ENESS來台首次免費公開展演、漢服市集重現古代元宵氛圍及雙展區主題表演不間斷等三大亮點外，桃園市政府更規劃一連串的年節特別活動，包含「元宵猜燈謎」、「新年新希望 祈福許願卡」等。
📍新竹燈會
時間：即日起至3月3日
地點：新竹護城河、站前廣場、新竹公園
主燈：「福氣龍好」是拿著一串貢丸的超萌龍，象徵在新竹LONG STAY吃美食。
特色：以「2024龍Stay-新竹過好年」為主題，共7大燈區，分別在護城河、站前廣場、新竹公園 ，且主燈將結合音樂旋轉表演，以及還有許多精彩活動。
📍台中燈會
時間：即日起至2月25日
地點：台中市中央公園
主燈：全臺首創水上遊行機械花燈結合主燈秀，主燈「臺中龍賀」將中央公園滯洪池水域化身成劇場舞臺，神龍盤踞在乾溼滯洪池的分界線上，整組龍主燈佔據面積寬達76米，搭配發光立方體展演秀，透過舞者旋轉拋接立方體，猶如龍把玩著龍珠，水上流動載具穿越近150米的水域。每整點一場，主燈秀3分鐘。
特色：本屆以「幸福宜居、永續旅遊」為主軸，結合周邊地景地貌，打造開闊的天然華麗奇幻場景。像是中央公園的中央濕式滯洪池猶如一條游動的龍，藉此地貌將中央公園營造成神龍秘境，每個燈區都是一處龍穴，民眾將成為冒險者，透過地圖逐一探索每個燈區所要述說的內容，藉由近距離欣賞及互動的過程，深刻感受臺中自然、人文之璀璨魅力。
📍高雄燈節
時間：即日起至2月25日
地點：愛河灣、高雄16-18號碼頭。
主燈：高雄流行音樂中心每半小時會上演一場「金呱閃閃」主燈秀，各色絢爛燈光搭配兩隻黃色小鴨。
特色：搭配睽違10年再次回到高雄愛河灣的兩隻黃色小鴨，名為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，官方資料披露目前已創下近700萬人次紀錄，相較10年前的390萬觀光人次，將近快2倍數字。由荷蘭藝術家霍夫曼Florentijn Hofman巨型裝置黃色小鴨，放置於高雄愛河灣上。16~18號碼頭周邊更會設置大型氣模藝術品展場、大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車，並打造集結遊戲空間與餐飲市集的期間限定「碼頭樂園」。
16-18號貨櫃碼頭更有大型充氣裝置，像是近日超夯的打卡點「屁屁鴨」，是台灣藝術家致敬黃色小鴨而設計，另有在地企業「嘉鴻遊艇集團」打造長6.3米名為「黃小婷」的Yellow Submarine黃色潛水艇。
📍屏東燈會
時間：即日起至2月25日
地點：萬年溪、縣民公園、勝利星村
主燈：位在縣民公園燈區，為高15公尺的「龍躍屏東」，結合煙霧機和雷射光效果律動。每半小時表演一次。
特色： 3個展區展現「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」3大意象，多達35組大型花燈。