19歲女車手詐取二百萬元　警「黃雀在後」逮獲

一名林姓女子向臺中市警察局第四分局黎明派出所報案，稱日前瀏覽臉書時，經陌生網友推薦投資股票，進而下載某投資公司APP，短時間內林女進場投資新臺幣92萬元，不久，該公司投資營業員向林女宣稱抽中股票，需要補足中籤金額才能交割，以免觸犯相關法律，林女察覺怪異，遂至所報案尋求協助，員警判定又是假投資詐騙，隨即指導林女以再投資200萬元為餌，誘出詐騙集團當場逮捕一名19歲女車手。
記者鄧力軍/台中報導
林女向詐騙集團提出誘人的投資金額新臺幣200萬元，雙方相約南屯區某超商外面交款項，黎明所所長王凱政帶領警員林聖皓等人提早至現場埋伏，觀察超商外動靜，眼尖員警發現超商對面站著一名行為怪異的女生，揹著一個黑色後背包，且不停使用手機，時不時探頭探腦望向超商，立即鎖定該民眾，果不其然待約定時間到，該名民眾快速走向超商門口，靠近林女向其攀談，並表明她是投資公司外派專員。
螳螂捕蟬黃雀在後，員警悄悄靠近她們身後，當林女交付新臺幣200萬元給外派專員，在盤點現金之際，員警即上前表明身分，該專員惶恐不安神情全表現出來，經查該名係潘姓女子(19歲)，其淡淡表示缺錢花用所以當車手，員警看潘女年紀輕輕，語重心長勸她回歸正途，切勿再從事不法，最後員警在潘女身上起出識別證、付款收據、手機等物品，全案依觸犯詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦。
第四分局分局長李建興提醒民眾，切勿輕信不明來源的投資管道，一經受騙往往讓投資人血本無歸；再三呼籲民眾只要涉及不明人士要求金錢往來或投資，務必再三確認，可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。