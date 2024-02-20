中華職棒／統一獅赴日交流賽逆轉勝！郭俊麟飆146公里、三局失1分
今（20）日統一獅於高知縣春野綜合運動公園野球場與日職獨立聯盟高知鬥犬進行春訓交流賽，本日賽事由郭俊麟先發，主投3局，被擊出3安打，失一分，最快球速飆到146公里。獅隊在5局下搶下追平分，甚至超前比數逆轉戰局，終場以以2：1擊敗高知鬥犬。
記者林之越/綜合報導
首局郭俊麟主要以測試直球為主，也遭高知鬥犬選手鎖定擊出長打，但也透過比賽調整配球搭配變化球，僅失一分。郭俊麟表示：「今日主要透過實戰賽事，驗收投球姿勢微調後的成效，目前現況主要用七、八分力量在投球，對於投球的控制力及進壘品質成效似乎還不錯，修正過去的缺點，讓投球品質更好，對於速球沒有刻意催，只要依照現在的步調好好修正，球速自然提升，相信到正式季賽，應該可以更好。」
本場比賽獅子軍攻擊火力，邱智呈、黃勇傳擔任開路先鋒雙箭頭，兩人均有猛打表現，單場兩支以上安打，第三、五局火力串聯，助獅隊搶下追平分，甚至超前比數逆轉戰局。
獅子軍牛棚投手李承鴻、姚杰宏各中繼兩局，雖都有被擊安打，但展現危機處理能力，靠著隊友團隊作戰守備幫忙，穩定表現壓制，未讓高知鬥犬搶下任何分數。八局下，劉予承中繼1局，最快球速145km，投出三振2次，未被擊出任何安打。
九局下，守護神陳韻文，主投1局，首打席速球壓制形成斷棒，內野滾地球發生失誤，但韻文展現守護神壓制能力，接連擊出兩次三振，最快球速146km，守護獅隊一分領先。
本場比賽統一7-ELEVEN獅擊出7支安打，搶下2分，投手群聯手壓制高知鬥犬僅失1分，終場以2：1擊敗高知鬥犬，拿下本次移地訓練春訓交流賽首勝。
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