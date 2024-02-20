小龍女賴可「豐胸祕訣」曝光！超大鐵鍋搬上桌 自豪：走路會跌倒
味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員賴可，過去憑藉一部「震撼一擊」的應援影片爆紅，在網路上擁有百萬點擊率，好身材有目共睹。近日，賴可也大方分享自己的豐胸祕訣，竟然搬出一大鍋「青木瓜」在桌上，自嘲「再吃下去！我走路真的會跌倒。」
記者詹鎰睿／綜合報導
賴可昨（19）日在社群平台threads貼出一張照片，幽默笑說：「這青木瓜再吃下去，我走路真的會跌倒。」只見一大鍋青木瓜直接擺在桌上，份量十足，看起來相當震撼，似乎也讓人理解，為何賴可身材超好的真正原因。
貼文曝光後，立刻掀起粉絲們熱烈討論，「在怨嘆與炫耀之間，妳取得了平衡XD」、「我想看走路看不到路的賴可」、「這效果卓越啊！」不過也有人好奇，「不是只有25歲以前才有效？」賴可則笑著回應，「蛤？我不是18嗎？說真的我也不知道。」
事實上，現年才27歲的賴可曾接受《NOWnews今日新聞》節目「野球名人房」專訪時透露，其實在加入啦啦隊之前，她曾在電視台實習，還差點因此當上主持人，但她最終仍決定加入啦啦隊，踏上舞台完成自己熱愛表演的夢想，活潑又開朗的個性，再加上深藏不露的好身材，也讓賴可廣受各大球迷喜愛。
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