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小龍女賴可「豐胸祕訣」曝光！超大鐵鍋搬上桌　自豪：走路會跌倒

▲小龍女啦啦隊成員賴可意外曝光自己豐胸祕訣，一大鍋青木瓜直接擺在桌上，直呼：「再吃下去，走路就真的會跌倒。」（圖／賴可IG）
▲小龍女啦啦隊成員賴可意外曝光自己豐胸祕訣，一大鍋青木瓜直接擺在桌上，直呼：「再吃下去，走路就真的會跌倒。」（圖／賴可IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員賴可，過去憑藉一部「震撼一擊」的應援影片爆紅，在網路上擁有百萬點擊率，好身材有目共睹。近日，賴可也大方分享自己的豐胸祕訣，竟然搬出一大鍋「青木瓜」在桌上，自嘲「再吃下去！我走路真的會跌倒。」

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賴可昨（19）日在社群平台threads貼出一張照片，幽默笑說：「這青木瓜再吃下去，我走路真的會跌倒。」只見一大鍋青木瓜直接擺在桌上，份量十足，看起來相當震撼，似乎也讓人理解，為何賴可身材超好的真正原因。

▲賴可。（圖／賴可threads）
▲賴可笑著分享，如果再繼續吃青木瓜的話，走路真的就會跌倒。（圖／賴可threads）
貼文曝光後，立刻掀起粉絲們熱烈討論，「在怨嘆與炫耀之間，妳取得了平衡XD」、「我想看走路看不到路的賴可」、「這效果卓越啊！」不過也有人好奇，「不是只有25歲以前才有效？」賴可則笑著回應，「蛤？我不是18嗎？說真的我也不知道。」

事實上，現年才27歲的賴可曾接受《NOWnews今日新聞》節目「野球名人房」專訪時透露，其實在加入啦啦隊之前，她曾在電視台實習，還差點因此當上主持人，但她最終仍決定加入啦啦隊，踏上舞台完成自己熱愛表演的夢想，活潑又開朗的個性，再加上深藏不露的好身材，也讓賴可廣受各大球迷喜愛。

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▲賴可。（圖／賴可IG）
▲賴可過去曾在電視台實習，差點成為主持人。（圖／賴可IG）
▲賴可節目中現場演奏二胡。(圖／胡繼偉攝)
▲賴可（左）在「野球名人房」節目上表演二胡，讓主持人何美讚嘆不已。（圖／NOWnews攝影中心)
▲賴可。（圖／賴可IG）
▲褪去啦啦隊的服裝，賴可身材超級火辣，經常成為球迷熱門話題之一。（圖／賴可IG）

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