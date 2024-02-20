韓佳人5歲兒子長相公開！五官複製媽媽「天然第一美女」優質基因

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韓佳人2005年嫁給演員延政勳，2012年跟金秀賢主演的戲劇《擁抱太陽的月亮》創下全韓國超高收視率達42.3%，登上國民劇之列；同年跟嚴泰雄主演的電影《初戀築夢101》，也創下超過400萬觀影人次的亮眼票房，成為韓國史上賣座的愛情片。但她在2015懷上女兒後，專注胎教全面暫停工作，隔年女兒出生、2019年生下兒子，韓佳人當媽後全心投入家庭，僅偶爾亮相活動與節目，近年影劇作品零產出。
好久不見的韓佳人，今年答應出演實境秀《帳篷外面是歐洲4 法國篇》，節目中她在整理行李時，5歲兒子意外入鏡，相當保護家人的韓佳人也未請製作單位打上馬賽克，大方公開小孩長相，網友發現兒子五官「神複製」韓佳人，都有著圓滾滾大眼，掀起全網熱烈討論：「小版韓佳人」、「長大不得了」、「長的好俊美」。
《帳篷外面是歐洲4 法國篇》系列節目是以露營取代酒店、租車代替火車、當地超市代替餐館方式，帶觀眾遊遍歐洲美景，第4季首度推出全女星陣容，由羅美蘭領著韓佳人、柳惠英、曹寶兒前往法國南部旅行。節目可至愛奇藝國際版收看。
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