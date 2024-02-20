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韓佳人5歲兒子長相公開！五官複製媽媽「天然第一美女」優質基因

▲「第一天然美女」韓佳人（左）的5歲兒子長相首度曝光，遺傳到媽媽高顏值，掀起網友熱議。（圖／BH Entertainment、翻攝tvN）
▲「第一天然美女」韓佳人（左）的5歲兒子長相首度曝光，遺傳到媽媽高顏值，掀起網友熱議。（圖／BH Entertainment、翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女星韓佳人有「第一天然美女」美譽，代表作包含《魔女由熙》、《擁抱太陽的月亮》等，她2005年嫁給延政勳後，2016年陸續產下女兒、兒子，升格當媽後便漸漸淡出演藝圈，近日她終於復出參加節目《帳篷外面是歐洲4 法國篇》，5歲兒子首度於螢幕上公開亮相，高顏值驚豔各界。

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▲韓佳人結婚生子後，顯少於螢光幕前露臉，專心顧家。（圖／BH Entertainment）
▲韓佳人結婚生子後專心顧家，顯少於螢光幕前露臉。（圖／BH Entertainment）
韓佳人大學主修觀光經營學，在2002年透過拍攝韓亞航空的廣告進入演藝圈，一雙大眼、高挺鼻梁甫亮相就震驚各界，就連「東方神起」的沈昌珉都沉迷於韓佳人的美貌，視對方為偶像女神，高顏值備受肯定。

韓佳人2005年嫁給演員延政勳，2012年跟金秀賢主演的戲劇《擁抱太陽的月亮》創下全韓國超高收視率達42.3%，登上國民劇之列；同年跟嚴泰雄主演的電影《初戀築夢101》，也創下超過400萬觀影人次的亮眼票房，成為韓國史上賣座的愛情片。但她在2015懷上女兒後，專注胎教全面暫停工作，隔年女兒出生、2019年生下兒子，韓佳人當媽後全心投入家庭，僅偶爾亮相活動與節目，近年影劇作品零產出。

好久不見的韓佳人，今年答應出演實境秀《帳篷外面是歐洲4 法國篇》，節目中她在整理行李時，5歲兒子意外入鏡，相當保護家人的韓佳人也未請製作單位打上馬賽克，大方公開小孩長相，網友發現兒子五官「神複製」韓佳人，都有著圓滾滾大眼，掀起全網熱烈討論：「小版韓佳人」、「長大不得了」、「長的好俊美」。

《帳篷外面是歐洲4 法國篇》系列節目是以露營取代酒店、租車代替火車、當地超市代替餐館方式，帶觀眾遊遍歐洲美景，第4季首度推出全女星陣容，由羅美蘭領著韓佳人、柳惠英、曹寶兒前往法國南部旅行。節目可至愛奇藝國際版收看。

▲《帳篷外面是歐洲4 法國篇》由羅美蘭（左起）領軍、曹寶兒、韓佳人、柳惠英到法國南部旅遊。（圖／翻攝tvN）
▲《帳篷外面是歐洲4 法國篇》由羅美蘭（左起）領軍曹寶兒、韓佳人、柳惠英到法國南部旅遊。（圖／翻攝tvN）
▲韓佳人的兒子意外入鏡《帳篷外面是歐洲4 法國篇》。（圖／翻攝愛奇藝）
▲韓佳人的兒子意外入鏡《帳篷外面是歐洲4 法國篇》。（圖／翻攝愛奇藝）
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