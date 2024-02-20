竇智孔偷帶嫩妹打球！長輩苦口婆心勸回頭 他傻眼曝光「小三」
男星竇智孔和老婆幃幃低調結婚14年，婚後育有2子，經常在臉書上分享全家福的照片，沒料到他最近著迷高爾夫球，卻在球場遇到一位長輩，爆料看到他帶嫩妹打球，苦口婆心勸他要專注家庭，讓竇智孔聽了一頭霧水，最後才發現是烏龍一場，原來是老婆幃幃童顏被誤認成小三！他忍不住自嘲：「小孩不在身邊，就比較容易被誤會，我………我………..我容易嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
竇智孔在影片裡說出糗事，表示最近常到高爾夫球場練球，遇到一位很久沒見面的長輩，關心他的近況如何，突然話鋒一轉，聊起他的婚姻狀況，勸他「男人不要這個樣子，婚姻維持沒有這麼容易，沒有這麼簡單，一個家庭這樣很好……」，讓他聽了摸不著頭緒。
長輩接著又說，「有朋友說看到你最近來打球，練球都帶一個年輕的妹，像大學生一樣，然後還戴個帽子怕人家看到」，似乎是有了小三。竇智孔聽完一臉無奈，將鏡頭轉向旁邊的女性，笑說「我也沒有說我要帶，是她每次都自己要跟，那我有什麼辦法」，把女生的臉對向鏡頭，原來那位嫩妹就是他的老婆幃幃，因為童顏才會被誤會。
他笑稱老婆就是「年輕的妹」，讓眾人都很羨慕，網友笑說「真的不要醬讓老人家擔心啦！」、「這對人妻是最高的評價耶」、「幃真的不科學！有夠young的！」他也自豪老婆外貌年輕，讓他有一點驕傲，有粉絲要他再拚個女兒，竇智孔立刻喊停，「我突然覺得目前很好」。
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