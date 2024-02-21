長春集團總裁發揮研究精神　林書鴻：了解病痛才能和醫師溝通

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脊椎黃韌帶肥厚 會導致腰痛腿麻
這天，林書鴻穿上前陣子孫子帶他去UNIQLO（優衣庫）購買的牛仔襯衫，整個人看起來神清氣爽，很難想像他一個半月前才剛開完刀。原來，半年多前他開始感覺走路時，右腳腿後側像是被電擊般痠軟，去看了幾次醫師都不見療效。最後，在朋友介紹下，向台大神經外科醫師曾峰毅求診，照了X光、MRI（核磁共振）之後，才確診是脊椎兩旁的黃韌帶（ligamentum flavum）肥厚增生壓迫神經，導致腰痛腿麻走不動。
醫師詳細評估需要開刀之後，林書鴻就利用開刀前自己做功課，一方面是要自己了解病情，一方面也希望自己能聽懂醫師的講解。「我看了十幾本這類型的書，這本書寫得最好。」林書鴻拿著日本體育協會公認運動醫師澀谷一行撰寫的《腰痛手冊》，強調脊椎病是危害國民健康的常見疾病，現在很多人5、60歲以後差不多都有這樣的毛病，這本書寫得很清楚，自己看完獲益良多，因此也想要推薦給《財訊》的讀者。老先生興致勃勃地翻著書，指出內容重點，只見很多頁面都畫了紅線、貼上索引，還有手寫筆記，顯現他一貫認真研究的精神。
林書鴻書櫃上，擺放的書籍除了管理、人物傳記、現代史之外，最多的就是醫療書籍。「現在年紀大了，我很注意健康，你看這本說明心電圖的書籍，很少人去研究心臟，但是你有健康的問題不能只聽醫師講，自己也要深入去了解。」
書櫃珍藏歲月記憶 看書勤作筆記
林書鴻又從書櫃上取出好幾本書，每本書的內頁也都是滿滿的畫線、索引貼和手寫筆記。他對《財訊》採訪團隊強調，這樣做之後，當他臨時因什麼事情想到這本書時，就不用再從第一頁讀起，只要看畫線的重點就好，可以省掉很多時間。
長春集團顧問蘇士光也透露，總裁不光是自己愛閱讀，看到不錯的書籍也會先畫好重點，請同事再看，跟同事分享，「總裁之前就送了好幾本健康相關的書籍給我看。」
林書鴻還想起他之前看過的日本傳奇首相田中角榮的傳記，「我特別去研究他，覺得他太厲害了；這個人人情世故做得很周到，平日就經常花心思維持關係；不是等到有事情發生才拜託人家，難怪這麼多人支持他。」
除了書籍外，林書鴻的書櫃裡還有滿滿的歲月記憶。一本《陸軍總司令部台灣軍士教導團同事錄》，書封上的題字是當時的總司令孫立人，裡頭有林書鴻二十一歲當兵的相片。「這是當時結訓的時候照的，頭一天去剃頭髮，把阿兵哥的衣服給你換。當年當軍人很苦，冬天也洗冷水，蹲下來在地下吃飯很可憐。」往事歷歷在目。
老先生再從書櫃裡拿出他珍藏的文件與剪報，包括獲頒台灣防衛司令部當選陸軍代表的證書、台灣纖維工業株式會社三等傭員的證書、《民族報》刊載標題為「本市軍士今南下 四營集訓1個月 各界昨日舉行歡送會」的剪報。剪報上的照片是時任台北市長吳三連代表各界向軍士贈送錦旗，而受頒者就是林書鴻。
林書鴻每天清晨4點半起床，接著邊做早操邊看5點陸續播放的CNN和NHK新聞，5點半換好衣服到圓山去打羽毛球，7點回家洗澡吃飯，吃早餐邊看各大報紙，8點半到公司上班。
他也向《財訊》雙週刊透露「到公司看書的時間幾乎沒有，因為公事太多，只有週末去訪廠時在高鐵來回可以看兩個多鐘頭的書；週末加起來大概可以看4至5個鐘頭的書，一週可以看兩本書。」林書鴻特別叮嚀，看書其實很花時間，有的時候沒有辦法全部看，要跳過不重要的內容，而且看書一定要作筆記。
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