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長春集團總裁發揮研究精神　林書鴻：了解病痛才能和醫師溝通

▲長春集團總裁林書鴻創業初期的許多舊物都捨不得丟，一張辦公桌用了十幾年。 （圖／財訊雙週刊）
▲長春集團總裁林書鴻創業初期的許多舊物都捨不得丟，一張辦公桌用了十幾年。 （圖／財訊雙週刊）

文／財訊雙週刊

位於台北市松江路上的長春集團總部，是一座現代化的大樓；但走進總裁林書鴻的辦公室，卻有著時光倒流的濃濃歲月感。《財訊》採訪團隊發現，辦公室一隅掛著一塊「長春人造樹脂」的題字木頭招牌，這是75年前林書鴻、廖銘昆與鄭信義3人集資5百元台幣創業時打造的企業。

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創業初期的許多舊物林書鴻都捨不得丟，縱使壞了也是修修補補繼續用著。一張用了幾十年的辦公桌，是從舊工廠搬過來的，一支桌腳磨損了，修補後仍保留至今；置物櫃最上層的木板損壞了，直接把長春工廠的廢料拿來做成電木板重新貼合。「這比原本的木板還要耐用。」97歲的林書鴻篤定地說。

脊椎黃韌帶肥厚　會導致腰痛腿麻
這天，林書鴻穿上前陣子孫子帶他去UNIQLO（優衣庫）購買的牛仔襯衫，整個人看起來神清氣爽，很難想像他一個半月前才剛開完刀。原來，半年多前他開始感覺走路時，右腳腿後側像是被電擊般痠軟，去看了幾次醫師都不見療效。最後，在朋友介紹下，向台大神經外科醫師曾峰毅求診，照了X光、MRI（核磁共振）之後，才確診是脊椎兩旁的黃韌帶（ligamentum flavum）肥厚增生壓迫神經，導致腰痛腿麻走不動。

醫師詳細評估需要開刀之後，林書鴻就利用開刀前自己做功課，一方面是要自己了解病情，一方面也希望自己能聽懂醫師的講解。「我看了十幾本這類型的書，這本書寫得最好。」林書鴻拿著日本體育協會公認運動醫師澀谷一行撰寫的《腰痛手冊》，強調脊椎病是危害國民健康的常見疾病，現在很多人5、60歲以後差不多都有這樣的毛病，這本書寫得很清楚，自己看完獲益良多，因此也想要推薦給《財訊》的讀者。老先生興致勃勃地翻著書，指出內容重點，只見很多頁面都畫了紅線、貼上索引，還有手寫筆記，顯現他一貫認真研究的精神。

▲愛好閱讀的長春集團總裁林書鴻，閱讀每本書都會在重點處畫上紅線、貼上索引還有手寫筆記。 （圖／財訊雙週刊）
▲愛好閱讀的長春集團總裁林書鴻，閱讀每本書都會在重點處畫上紅線、貼上索引還有手寫筆記。 （圖／財訊雙週刊）
林書鴻書櫃上，擺放的書籍除了管理、人物傳記、現代史之外，最多的就是醫療書籍。「現在年紀大了，我很注意健康，你看這本說明心電圖的書籍，很少人去研究心臟，但是你有健康的問題不能只聽醫師講，自己也要深入去了解。」

書櫃珍藏歲月記憶　看書勤作筆記
林書鴻又從書櫃上取出好幾本書，每本書的內頁也都是滿滿的畫線、索引貼和手寫筆記。他對《財訊》採訪團隊強調，這樣做之後，當他臨時因什麼事情想到這本書時，就不用再從第一頁讀起，只要看畫線的重點就好，可以省掉很多時間。

長春集團顧問蘇士光也透露，總裁不光是自己愛閱讀，看到不錯的書籍也會先畫好重點，請同事再看，跟同事分享，「總裁之前就送了好幾本健康相關的書籍給我看。」

林書鴻還想起他之前看過的日本傳奇首相田中角榮的傳記，「我特別去研究他，覺得他太厲害了；這個人人情世故做得很周到，平日就經常花心思維持關係；不是等到有事情發生才拜託人家，難怪這麼多人支持他。」

除了書籍外，林書鴻的書櫃裡還有滿滿的歲月記憶。一本《陸軍總司令部台灣軍士教導團同事錄》，書封上的題字是當時的總司令孫立人，裡頭有林書鴻二十一歲當兵的相片。「這是當時結訓的時候照的，頭一天去剃頭髮，把阿兵哥的衣服給你換。當年當軍人很苦，冬天也洗冷水，蹲下來在地下吃飯很可憐。」往事歷歷在目。

▲林書鴻開箱他的書櫃。 （圖／財訊雙週刊）
▲林書鴻開箱他的書櫃。 （圖／財訊雙週刊）
▲林書鴻開箱書櫃有一本《陸軍總司令部台灣軍士教導團同事錄》，有他21歲當兵的相片。 （圖／財訊雙週刊）
▲林書鴻開箱書櫃有一本《陸軍總司令部台灣軍士教導團同事錄》，有他21歲當兵的相片。 （圖／財訊雙週刊）
老先生再從書櫃裡拿出他珍藏的文件與剪報，包括獲頒台灣防衛司令部當選陸軍代表的證書、台灣纖維工業株式會社三等傭員的證書、《民族報》刊載標題為「本市軍士今南下 四營集訓1個月 各界昨日舉行歡送會」的剪報。剪報上的照片是時任台北市長吳三連代表各界向軍士贈送錦旗，而受頒者就是林書鴻。

林書鴻每天清晨4點半起床，接著邊做早操邊看5點陸續播放的CNN和NHK新聞，5點半換好衣服到圓山去打羽毛球，7點回家洗澡吃飯，吃早餐邊看各大報紙，8點半到公司上班。

他也向《財訊》雙週刊透露「到公司看書的時間幾乎沒有，因為公事太多，只有週末去訪廠時在高鐵來回可以看兩個多鐘頭的書；週末加起來大概可以看4至5個鐘頭的書，一週可以看兩本書。」林書鴻特別叮嚀，看書其實很花時間，有的時候沒有辦法全部看，要跳過不重要的內容，而且看書一定要作筆記。

▲《民族報》刊載報導當年台北市長吳三連代表各界贈送軍士錦旗一面，代表受頒者就是林書鴻。（圖／財訊雙週刊）
▲《民族報》刊載報導當年台北市長吳三連代表各界贈送軍士錦旗一面，代表受頒者就是林書鴻。（圖／財訊雙週刊）
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