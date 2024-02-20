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亞洲盃男籃／中華隊對紐西蘭先發5人曝光！終極5小　謝宗融打中鋒

▲P.League+臺北富邦勇士本土長人謝宗融，預計將在中華隊對上紐西蘭一戰擔任先發中鋒。（圖／PLG提供）
▲P.League+臺北富邦勇士本土長人謝宗融，預計將在中華隊對上紐西蘭一戰擔任先發中鋒。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/新北報導

中華男籃今（20）日進行亞洲盃資格賽第一階段賽事的練球行程，總教練桑茂森在受訪時也透露了預計的先發五人，分別是林俊吉、林信寬、劉錚、王皓吉、謝宗融，他表示希望能打出這個先發陣容的速度和外線優勢，「以快制高」打出這套陣容的積極性。同時他也透露自己5號選擇謝宗融，而非譚傑龍和林正的原因。

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本屆賽事中華隊13人正選名單的球員為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。阿提諾和阿巴西確定不在名單之中，阿提諾是因為合約問題，阿巴西則是腳踝受傷。而最終比賽登錄的12人，則會在賽前才確定，視訓練狀況由教練團來定奪。

中華隊這次首戰將對上身材高大的紐西蘭，對方有2位210公分的球員，在缺少阿提諾的情況下，將很難在禁區和對方抗衡。桑茂森表示，這次中華隊有很好的外線能力，希望能用速度來和對方做對抗。

在這個構想和策略之下，首戰中華隊讓位置較靈活的王皓吉先發，而5號位則由謝宗融擔任，先發球員由劉錚、林信寬搭檔，而主控則是林俊吉。這是一個較為矮小的陣容，謝宗融199公分，王皓吉195公分，劉錚和林信寬皆為192，林俊吉則是173，球隊要將小球的球風發揮到極致。

▲中華男籃195公分高的前鋒王皓吉可能在亞洲盃資格賽對上紐西蘭一戰，擔任先發4號位。（圖／記者黃建霖攝）
▲中華男籃195公分高的前鋒王皓吉可能在亞洲盃資格賽對上紐西蘭一戰，擔任先發4號位。（圖／記者黃建霖攝）
5名球員都在200更分以下　5號位選擇謝宗融、桑茂森說明原因

「對抗性上他（謝宗融）比林正優異一點，經驗和球場上的解讀也比林正和譚傑龍更好。」桑茂森在談到選擇謝宗融的原因時這樣說道。至於大前鋒選王皓吉，他則表示：「大吉（王皓吉）他也是從亞運就開始跟著球隊訓練，也算是老大哥，而且速度和外線上有優勢。」

至於王皓吉和謝宗融打得內線是否在身高上會太矮小？桑茂森表示，身高太矮代表在身體碰撞和侵略性上要打得更強，同時要積極用自己在速度和外線上的優勢去攻擊對手，給對方長人造成壓力才行。

王皓吉在杭州亞運和吳永盛遞補因傷退訓的胡瓏貿、林韋翰入選亞運男籃培訓隊，34歲的他也是本屆中華隊年紀最大的球員。

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