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樂天女孩筠熹「談2字」家中必吵架！淚灑日本街頭：媽不站我這邊

▲筠熹分享，她在家中絕對不能提到「工作」否則一定會跟媽媽吵架，有次還在日本街頭大哭，認為媽媽根本不是站在她這邊的。（圖／筠熹IG）
▲筠熹分享，她在家中絕對不能提到「工作」否則一定會跟媽媽吵架，有次還在日本街頭大哭，認為媽媽根本不是站在她這邊的。（圖／筠熹IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩啦啦隊成員筠熹，靠著豪邁又爽朗的個性，成為團隊中不可或缺的靈魂人物，滿滿的綜藝效果，吸引各大節目青睞。沒想到活潑樂觀的筠熹，背後卻有位不斷潑她冷水的媽媽，一次母女倆的通話，竟讓筠熹再也承受不住壓力，直接在日本街頭大聲痛哭。

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▲樂天女孩筠熹。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩筠熹透露，在家裡絕對不能提到工作，不然就會吵架。（圖／樂天提供）
「工作」兩字絕對不提！筠熹：家裡一定會吵架

筠熹日前登上節目《單身行不行》中分享，她和媽媽千萬不能提到「工作」兩個字，因為每次講一定會在家中吵架，原來自從「天氣女孩」解散後進入啦啦隊，媽媽就會不斷逼問她，「那個團員有工作，為什麼妳沒有？那個人有節目還出國，妳怎麼還在這裡？」

但答案總是讓筠熹難以啟齒，不知道怎麼應對，「這個就廠商、製作單位選的，不選妳能怎辦？」想不到媽媽越是關心，越是讓筠熹受更大的傷害，回答也漸漸變得越來越負面，「啊就不喜歡我啊！我就不是廠商的菜。」

▲個性樂觀爽朗的筠熹，是團隊中的開心果，和每位女孩都能玩在一塊。（圖／筠熹IG）
▲個性樂觀爽朗的筠熹，是團隊中的開心果，和每位女孩都能玩在一塊。（圖／筠熹IG）
媽媽總會潑冷水！筠熹痛心：真的不是站我這邊

筠熹接著感嘆，媽媽總是在背後潑她冷水，不僅造型服裝，甚至是拍照嘟嘴都要嫌棄，「不要嘟嘴好不好，好醜喔！」她回憶，在大學時期曾報名歌唱比賽，沒想到獲得第一名後，竟得到媽媽的酸言酸語，「妳們學校是沒人才囉？」讓她非常傷心，「我想要讓媽媽很驕傲，但每次都聽到媽媽潑冷水。」

回憶「天氣女孩」時期，筠熹曾因壓力太大，找不到朋友訴苦，「有次真的受不了就打給我媽說，我有點不想待了。」殊不知媽媽竟回答，「可是我覺得妳在日本發展很好耶！不要想那麼多嘛！」這讓筠熹聽完後，當場在日本街頭上嚎啕大哭，「我覺得媽媽真的不是站在我這邊！」

▲樂天女孩筠熹分享5萬元在桃園買房的經驗。（圖／翻攝筠熹Yuhi臉書）
▲筠熹透露出事時，媽媽卻在第一時間北上看她，讓她很感動。（圖／翻攝筠熹Yuhi臉書）
不過，筠熹也分享錄影時斷了3根肋骨的恐怖意外，結果媽媽竟是第一個出現的人，「我一醒來，媽媽就出現在我面前，『那麼大的事情，怎麼都沒跟我說』」原來平時節儉的媽媽，一聽到女兒出事，火速拋下身邊所有工作，直奔高鐵北上，一直陪伴著筠熹直到出院，「平常唸歸唸，但這種狀況下看到媽媽，是很感動的。」

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