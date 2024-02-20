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企業超狂福利好羨慕！週休3日、失戀免上班、5折認股、零利率信貸

▲人力銀行今（20）日調查發現企業超狂福利，包括失戀免上班假、員工5折認股、零利率信貸。（示意圖／Shutterstock）
▲人力銀行今（20）日調查發現企業超狂福利，包括失戀免上班假、員工5折認股、零利率信貸。（示意圖／Shutterstock）

記者李琦瑋／台北報導

台大等43所大專陸續推動「心理假」，高中職則預計在3月份開放試辦，讓學生有喘息和調適機會，人力銀行今（20）日調查顯示，大人也需要有心理假，針對公司福利，上班族許願最想要心理紓壓假、工作瓶頸充電假、購租屋購車津貼、雨天小黃交通津貼等等；企業填答特色福利部分，則有週休3日、失戀不用上班的心情假、零利率信貸、員工5折認股等，羨煞不少上班族。

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104人力銀行今天公布夢幻福利排行榜，求職會員最心儀的前3名為員工餐廳／咖啡廳、飲料吧／酒吧空間／咖啡機、停車位。

在福利選擇題之外，同時開放求職會員自由填答「期望或最需要哪些優於勞基法的其他假別？」出現最多次的項目為心理假、情緒假、紓壓假、身心靈沉澱假、工作瓶頸調整假、充電假、旅遊假、生日假，以及孝親假。

「期望或最需要企業提供什麼樣的補助或津貼？」最常被提及的有交通、購屋租屋、學習、旅遊等津貼。

對於員工的期待，企業能滿足嗎？104人力銀行調查發現，企業認為最受到員工或求職者青睞的5大福利是停車位37.8%、員工餐廳／咖啡廳35.3%、飲料吧／酒吧空間／咖啡機35.1%、零食／泡麵區29.1%、按摩服務23.8%，企業心中所想的，大致符合職人的期待。

但礙於公司的硬體設施、以及預算經費，實際上，僅14.6%的受訪企業有員工餐廳／咖啡廳，取而代之的是空間要求相對不大的零食泡麵區、以及飲料吧／酒吧空間／咖啡機超過3成最多。

除了常見的福利制度外，104人力銀行也邀請企業自由填答特色福利，特殊假別如週休三日、失戀不用上班的心情假、瓶頸調整假、孝親假、小孩2.5歲前每月2天有薪育兒假。

超狂津貼補貼包括免費打流感疫苗、零利率信貸、購屋／租屋津貼、返鄉津貼、商務艙員旅、18歲以下每年2萬元育兒津貼、員工5折認股等；羨煞旁人的設施則有床舖的休息室、免費的員工宿舍、異地度假辦公等。

104職涯診所Podcast曾邀企業人資分享，有些國內外公司，一年15天「有薪病假」、新人6個月免費住宿、員工推薦獎金、不抽菸一年多6天假、企業鼓勵辦公室戀情還加薪、加拿大企業提供美容津貼等等，更多訊息歡迎收聽EP134超羨慕！企業福利大公開（二）：這福利很懂員工心

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