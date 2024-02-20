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中華隊歸化球員問題引起討論　桑總稱方向很重要、職籃配合很重要

▲中華籃協副秘書長張承中表示，未來希望朝著「多數歸化球員」的方向去努力。而針對歸化球員問題，中華隊總教練桑茂森也給出看法。（圖／記者吳忠育攝）
▲中華籃協副秘書長張承中表示，未來希望朝著「多數歸化球員」的方向去努力。而針對歸化球員問題，中華隊總教練桑茂森也給出看法。（圖／記者吳忠育攝）

記者黃建霖/綜合報導

中華男籃在這次亞洲盃資格賽的集訓出現諸多問題，其中歸化球員未來的計劃何去何從，成為外界大量討論的一個問題。中華籃協副秘書長張承中表示，未來希望朝著「多數歸化球員」的方向去努力。而針對歸化球員問題，中華隊總教練桑茂森也給出看法。

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這一次阿提諾因為狀況未能掌握，而未能和協會達成續約，導致本屆亞洲盃資格賽的第一階段，中華隊沒有歸化球員可用。張承中在昨日受訪時，除了解釋阿提諾的狀況之外，也表示未來可能需要朝著日本的方式，歸化多名球員才有更多選擇和談判空間。

桑茂森今天受訪時說，他認為歸化球員現在已經是國際籃壇趨勢了，中華隊未來最好有多個人選可供選擇，但要達到這個目標離不開制度和企業、聯盟以及球隊的努力，而且可能會有一些本土球員的位置會被壓縮，這方面也需要去取捨。

而這些歸化球員在台灣職籃聯盟中的定位是什麼，必須要取得一個共識，桑茂森強調「不能說他們在國家隊是一個角色，在職籃中又是另一個角色」。言下之意，聯盟必須去新增這新一類的球員身份。過去P.League+前執行長陳建州曾經提過一個願景，那就是未來要讓聯盟中的球員各認養一名歸化球員，不過目前PLG還沒有對於這一類球員制定出相關的規定和定位，目前兩位在該聯盟中效力的中華隊的歸化球員，戴維斯是特例本土球員，而阿提諾則是洋將。

至於後衛或側翼類型的球員，未來是否也可以是在國家隊考慮的歸化範圍內？桑茂森表示這個當然可以，只是不管是什麼類型的球員，都需要有相對應的陣容配合，如果要使用後衛型歸化球員，那本土內線球員都然就要多磨練。

「要用小的歸化球員，就要給林正、祥鈞更多時間，但這都要從母隊開始，畢竟國家隊集訓時間短，要在短期內突然提升實力不現實。」桑茂森認為，做什麼樣的選擇都可以，但重要的是要有明確的方向和規劃，「如果你選擇一個198公分的球球員，他很有得分能力，那就看其他本土球員怎麼樣去調度和他來配合。」

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