中華隊歸化球員問題引起討論　桑總稱方向很重要、職籃配合很重要

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桑茂森今天受訪時說，他認為歸化球員現在已經是國際籃壇趨勢了，中華隊未來最好有多個人選可供選擇，但要達到這個目標離不開制度和企業、聯盟以及球隊的努力，而且可能會有一些本土球員的位置會被壓縮，這方面也需要去取捨。
而這些歸化球員在台灣職籃聯盟中的定位是什麼，必須要取得一個共識，桑茂森強調「不能說他們在國家隊是一個角色，在職籃中又是另一個角色」。言下之意，聯盟必須去新增這新一類的球員身份。過去P.League+前執行長陳建州曾經提過一個願景，那就是未來要讓聯盟中的球員各認養一名歸化球員，不過目前PLG還沒有對於這一類球員制定出相關的規定和定位，目前兩位在該聯盟中效力的中華隊的歸化球員，戴維斯是特例本土球員，而阿提諾則是洋將。
至於後衛或側翼類型的球員，未來是否也可以是在國家隊考慮的歸化範圍內？桑茂森表示這個當然可以，只是不管是什麼類型的球員，都需要有相對應的陣容配合，如果要使用後衛型歸化球員，那本土內線球員都然就要多磨練。
「要用小的歸化球員，就要給林正、祥鈞更多時間，但這都要從母隊開始，畢竟國家隊集訓時間短，要在短期內突然提升實力不現實。」桑茂森認為，做什麼樣的選擇都可以，但重要的是要有明確的方向和規劃，「如果你選擇一個198公分的球球員，他很有得分能力，那就看其他本土球員怎麼樣去調度和他來配合。」