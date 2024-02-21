上班族平均凍薪4年！6成3更慘「去年遭變相減薪」、年終分紅縮水

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平均下來，則是「被凍薪」了4年，為11年以來的次高水準，換算下來，代表大概有1,460天沒被加薪（2014年為1.9年；2015年為2年；2016年為2.2年；2017年為2.3年；2018年為2.4年；2019年為3.1年；2020年為3.5年；2021年為3.8年；2022年為4年；2023年為4.2年）。
此次調查更發現，上班族平均「能忍受」1.8年完全不加薪，所以相較4年的「凍薪期」，也已超過忍耐極限「2.2年」。
另外在可複選狀況下，衡量在今年替自己「最快的」加薪方法當中，依舊有66.4%覺得是「成功跳槽，而且換到薪水更高的公司」；有52.2%卻認為，「選擇下班後或休假時去兼差」；也有43.1%覺得是「花時間補習進修，然後考取證照」；還有42.1%表示，「靠投資理財，而且有獲利」；或者「到國外工作」，比例也佔了26.7%。
其餘自認可加薪的方式，又依序還有「自行創業，而且有獲利」（25%）、「拿出過去的工作表現，直接向老闆或主管要求加薪」（24%）、「以想離職為藉口，要求公司加薪」（10.5%）。
更糟糕的是，回顧過去1年，曾經遇過「變相減薪」的上班族，比例更高達63.3%，其中63.3%是遇到「年終獎金縮水」、43.6%屬於「刪減加班費」、33.8%為「分紅縮水」、31.5%為「刪減績效獎金」，以及29.5%被「刪減三節獎金」。
其他遭「變相砍薪」的情形，又分別為「刪減職務津貼」（22.1%）、「刪減交通津貼」（20.4%）、「刪減全勤獎金」（18.8%），以及「刪減用餐津貼」（17.3%)、「刪減差旅費」（14.4%）。
可惜就實務上而言，勞方向資方「薪資議價」的空間並不大，此次調查顯示，雖然有42.8%的上班族曾經以「不滿意薪水」當成離職的理由，但其中僅27.3%表示，「有獲得」加薪慰留，這也代表「沒有獲得」調薪留人的，比例高達72.7%。