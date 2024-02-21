瑪丹娜開唱出意外！「男舞者跌倒她慘摔滾一圈」 高EQ救場反應曝
65歲的西洋流行女皇瑪丹娜（Madonna）近日在西雅圖Climate Pledge Arena舉行「Celebration 」巡迴演唱會，一直都以唱跳歌手聞名的她，在舞台上勁歌熱舞時發生意外，她直接從坐著的椅子上摔在地上，嚇壞全場歌迷。
記者吳雨婕／綜合報導
瑪丹娜去年6月細菌感染住進加護病房，近期已順利康復，開始舉行新的巡演，而她近日來到西雅圖開唱，在演出歌曲〈Open Your Heart〉時，瑪丹娜坐在椅子上，展現妖嬈舞姿，展現風情萬種的女神魅力。
隨後穿著高跟鞋的男舞者從身後走來，男舞者拖著椅子往前跑，但男舞者疑似因為鞋跟太高，重心不穩不小心跌倒，連帶讓瑪丹娜往後跌倒，背部著地，當場翻滾了一圈，趴在地上的瑪丹娜，並不覺得跌倒有什麼，反倒是邊唱歌曲邊看向已經鎮定爬起的男舞者，接著忍不住笑出來，隨後才趕緊從地上爬起來，身旁的攝影師也趕緊上前扶起瑪丹娜，瑪丹娜也展現高EQ完成該曲演出，全場歌迷看到瑪丹娜如此淡定，從一開始的擔心也都變成笑出聲。
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