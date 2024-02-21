政府發錢囉！13筆款項明日起陸續入帳　勞保年金平均每人領1.87萬

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今年2月底將有13筆給付陸續發放，其中，國民年金保險生育給付預計在明日發放，民眾可特別留意是否入帳。此外，國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付則在2/23發放，而備受勞工朋友矚目的勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金則在2/27發放。國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險生育給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助等在2/29發放。
此外，勞保局提醒，勞保老年給付經勞保局核付後，就不可再變更，為了保障自身權益，可先在提出申請前利用試算服務，試算自己老年給付一次領取及按月領取年金的金額，審慎考慮再提出申請。至於試算管道，則可利用行動電話認證、自然人憑證、金融電子憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證等網路試算，或是憑身份證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃試算，也可以以書面方式去函查詢。
2/22
國民年金保險生育給付
2/23
國民年金保險老年基本保證年金
國民年金保險原住民給付
2/27
勞保年金給付
職保年金給付
勞退月休金（首發及續發）
2/29
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險喪葬給付
國民年金保險生育給付
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助