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政府發錢囉！13筆款項明日起陸續入帳　勞保年金平均每人領1.87萬

▲根據勞保局行事曆顯示，將於明日起陸續發放13筆給付，其中，勞保年金平均每人可以領到1.87萬元。(示意圖/pixabay)
▲根據勞保局行事曆顯示，將於明日起陸續發放13筆給付，其中，勞保年金平均每人可以領到1.87萬元。(示意圖/pixabay)

記者魏妤庭／台北報導

政府發錢了！根據勞保局行事曆顯示，2月底將有13筆款項陸續進帳，其中，國民年金保險生育給付將於明（22）日發放，而受到不少勞工矚目的勞保年金、職保年金給付、勞退月退休金則在2/27入帳，民眾可留意自己的帳戶確認是否入帳。

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根據勞保局最新統計指出，去（2023）年11月份勞保年金請領人數來到178.4萬人，核付金額高達333.1億元，平均換算下來，每人可領取1.87萬元。另給付方式，國民年金各項給付經審查通過後，會在次月底發放，國保各項年金給付入帳日則為每個月最後一個工作日，勞保年金給付則在前一天發放。

今年2月底將有13筆給付陸續發放，其中，國民年金保險生育給付預計在明日發放，民眾可特別留意是否入帳。此外，國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付則在2/23發放，而備受勞工朋友矚目的勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金則在2/27發放。國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險生育給付、產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助等在2/29發放。

此外，勞保局提醒，勞保老年給付經勞保局核付後，就不可再變更，為了保障自身權益，可先在提出申請前利用試算服務，試算自己老年給付一次領取及按月領取年金的金額，審慎考慮再提出申請。至於試算管道，則可利用行動電話認證、自然人憑證、金融電子憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證等網路試算，或是憑身份證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃試算，也可以以書面方式去函查詢。

2/22

國民年金保險生育給付

2/23

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

2/27

勞保年金給付

職保年金給付

勞退月休金（首發及續發）

2/29

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險生育給付

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助


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