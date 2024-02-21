深坑火災臭氣擴散！空氣品質示警出門小心 新北「4地區」最危險
新北市深坑區昨（20）日下午2點多發生火警，由於起火點放置許多藍牙耳機等電子產品和鋰電池，因此產生大量濃煙，惡臭味也蔓延至雙北，新北市政府表示，目前殘火仍在處理中，並持續監測空氣品質，建議「深坑、新店、中和、永和地區」等周遭及下風處，民眾暫時緊閉居家門窗，外出戴口罩，避免呼吸道及眼睛的不適感。
記者張志浩／綜合報導
新北市政府指出，昨日深坑火災，飄散濃煙讓部分地區空氣有異味，目前殘火處理中，現場消防局還有43車116人持續監控中，也將持續監測空氣品質。 環保局則表示，昨晚開始也同時持續監控台北市木柵、南港、信義、大安等14個一般空氣品質監測站數值變化，初步分析 PM10、PM2.5、CO、O3、NO2 等空氣品質污染物都低於空氣品質濃度標準
新北市環保局表示，今（21）日早上7點，監測火災現場風速 0.0m/s ，電子鼻讀值為1，多功能氣體偵測儀數值（SO2=0，VOC=0，NH3=0，H2S=0），鄰近空氣品質感測器數值已恢復正常，皆小於10ug/m3，「風速小、盆地擴散條件不佳」，民眾外出記得配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。
受吹東風影響，濃煙擴散到下風處，監測鄰近火災現場區域的微型感測器一度在昨晚8點，偵測到 PM2.5 濃度介於50至60 ug/m3，而新店空品監測站則是在昨晚8點時，監測到 PM2.5 濃度 66 ug/m3 的高峰值，但後續隨即下降，皆未超過空氣品質警戒標準。