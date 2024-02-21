深坑大火毒氣飄雙北！彭啟明：「這地方」污染物最多 臭味飄不走
新北市深坑北深路三段某鋰電池工廠，昨（20）日下午發生火警，濃烈惡臭隨即在雙北擴散，對此氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，昨晚「污染物濃度」顯著偏高，令人很不舒服，今（21）日上午，北台灣的「污染物濃度」已沒有直接危害的疑慮，但北部風速微弱，仍可能有殘留大氣污染緩慢擴散，尤其是「建築阻擋下風速較弱的巷道內」，民眾外出還是要特別小心。
記者張志浩／綜合報導
彭啟明指出，深坑大火發生後，昨天晚上到深夜，空氣中污染物達高峰，尤其 PM2.5 飆到 50至60 ug/m3，由於近期在深坑一帶的風向以「偏東風」為主，且風速很弱，因此當下煙塵是往西飄散，包括中永和、新店，甚至是台北的文山、大安都有出現臭味。
彭啟明提及，今（21）日上午部分地區雖然仍有臭味，但污染物已大致緩解，目前北台灣的污染物濃度都回到和昨天同時期的數值，沒有直接危害的疑慮。
不過，北部的大氣風速微弱，仍可能有殘留的大氣污染緩慢的擴散、稀釋，經由清晨太陽折射，還是可以看出大氣折射後，低層天空的顏色略有不同，或仍有空氣污染物留在因社區附近，尤其是「建築阻擋下風速較弱的巷道內」，較敏感的族群仍可能會感覺有味道。
此外，彭啟明也補充，污染物已大致擴散完成，健康疑慮減少，但空氣中本來就有有毒物質，只是含量多寡，至少目前空氣品質監測數據顯示並無直接危害，提醒敏感性的民眾仍要戴上口罩，並多關注最新空氣品質數值。
而新北市政府表示，目前深坑火災的殘火仍在處理中，並持續監測空氣品質，建議「深坑、新店、中和、永和地區」等周遭及下風處，民眾暫時緊閉居家門窗，外出戴口罩，避免呼吸道及眼睛的不適感。