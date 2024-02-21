國小兄妹「殺人行程」、交白卷重寫200張　家長團體：長大恐反撲

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但細看其一週行程，包括每天5點50分起床，就在寫「公文」（指的是提供數學、英文、國語的公文式教育）、到學校上課、練琴、補習、學英文等等，直到晚間11點半才能休息，且週一至週五只能利用通勤時間，在車上用餐20~30分鐘左右；假日也一樣5點50分就要早起寫「公文」、複習學校功課、參加作文班、游泳、練琴、唸英文等，同樣到晚上11點半才能休息。
「超硬核」日程表，引來網友批評，「這恐怖片吧」、「才國小就每天睡不到7小時」、「看得好難過」、「看得好難過」、「除了可憐沒有其他心得」，擔憂孩子生活太高壓、睡不飽、沒辦法好好坐下來吃飯等等。
另外媽媽也被爆出，曾在臉書上分享，女兒上大班後會把功課藏起來，有一次甚至交白卷，「老師有些為難問我，能不能讓她重寫中文C兩百張，我已經忘記當時一份有沒有複習10次，還是馬上回覆老師絕對沒有問題，請老師不需要為難」，後來女童在大班獲得「超四學年」的獎項。
女童媽媽表示，「人遇到坎會如何面對，當孩子直白又哭又鬧，嚷嚷不想寫、太難了，我們還是要求繼續寫，孩子只有再想方設法，這就是人與生俱來的生存能力。」
對此，蕭東原表示，世上有形形色色的家長，自己僅能提供個人看法，他認為孩子的自主學習最重要，也最有效果，家長只要做好陪伴即可，且小孩子在幼齡時，「玩」還是最重要的，許多才藝、技藝、學習，可能都不如遊戲對成長來得有幫助，遊戲可以訓練大肌肉、小肌肉、身體、大腦發育等。
他分享，自己也曾遇過這類家長，把孩子行程排很滿，每天要上跆拳道、體操、練琴等，卻揠苗助長，孩子到了高中，其實學業、各方面成就沒有比較超前，甚至與父母關係緊張；他認為，教育孩子，要先有愛的教育，才能有鐵的紀律，只有紀律而無感情、不尊重孩子，等到孩子長大、進入青春期，叛逆恐怕不可預料，父母得付出更大的代價，並認為這樣的教育方式，並非值得補習班拿來表揚之事。
蕭東原提到，若孩子有天分，其實不用花那麼多時間達到成就，若孩子沒天分、沒興趣，父母硬逼著學習，恐怕只會讓孩子心態扭曲，大班就要重寫200張作業，也會讓在孩子心中留下陰影；逼出來的孩子，恐怕成就也是短暫的，但他更擔心，在高壓教育下的孩子，不僅學習痛苦，長久隱忍、無處紓解，嚴重還會成為社會炸彈。