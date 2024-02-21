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國小兄妹「殺人行程」、交白卷重寫200張　家長團體：長大恐反撲

▲近期有美語補習班分享一對國小兄妹「日睡6hrs」的日程表，家長團體示警，高壓教育當心孩子長大反撲。（示意圖／翻攝pexels）
▲近期有美語補習班分享一對國小兄妹「日睡6hrs」的日程表，家長團體示警，高壓教育當心孩子長大反撲。（示意圖／翻攝pexels）

記者李琦瑋／台北報導

一家美語補習班昨天分享一對國小兄妹的日程表，每天清晨5點50分起床後，就一路學習、練琴、補習、唸英文到晚上11點半，假日也沒休息，簡直是「殺人行程」，引起網友熱議、直呼太誇張。全國家長團體聯盟理事長蕭東原今（21）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，父母高壓教育恐揠苗助長、被逼出來的學習成就恐怕只是短暫的，更擔憂孩子長大後會反撲、情緒爆炸，這類父母在青春期恐怕會付出很大代價。

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美語補習班昨天在臉書，PO出一對國小6年級和4年級的國小兄妹，一週行程，敬佩家長的教育、孩子們的全年無休，除了學業表現傑出，其他才藝、運動等領域「也有令人豎起大拇指的表現」，包括在縣市級比賽拿到前3名的佳績，還遠赴日本拿獎、到維也納音樂廳表演等等。

但細看其一週行程，包括每天5點50分起床，就在寫「公文」（指的是提供數學、英文、國語的公文式教育）、到學校上課、練琴、補習、學英文等等，直到晚間11點半才能休息，且週一至週五只能利用通勤時間，在車上用餐20~30分鐘左右；假日也一樣5點50分就要早起寫「公文」、複習學校功課、參加作文班、游泳、練琴、唸英文等，同樣到晚上11點半才能休息。

「超硬核」日程表，引來網友批評，「這恐怖片吧」、「才國小就每天睡不到7小時」、「看得好難過」、「看得好難過」、「除了可憐沒有其他心得」，擔憂孩子生活太高壓、睡不飽、沒辦法好好坐下來吃飯等等。

另外媽媽也被爆出，曾在臉書上分享，女兒上大班後會把功課藏起來，有一次甚至交白卷，「老師有些為難問我，能不能讓她重寫中文C兩百張，我已經忘記當時一份有沒有複習10次，還是馬上回覆老師絕對沒有問題，請老師不需要為難」，後來女童在大班獲得「超四學年」的獎項。

女童媽媽表示，「人遇到坎會如何面對，當孩子直白又哭又鬧，嚷嚷不想寫、太難了，我們還是要求繼續寫，孩子只有再想方設法，這就是人與生俱來的生存能力。」

對此，蕭東原表示，世上有形形色色的家長，自己僅能提供個人看法，他認為孩子的自主學習最重要，也最有效果，家長只要做好陪伴即可，且小孩子在幼齡時，「玩」還是最重要的，許多才藝、技藝、學習，可能都不如遊戲對成長來得有幫助，遊戲可以訓練大肌肉、小肌肉、身體、大腦發育等。

他分享，自己也曾遇過這類家長，把孩子行程排很滿，每天要上跆拳道、體操、練琴等，卻揠苗助長，孩子到了高中，其實學業、各方面成就沒有比較超前，甚至與父母關係緊張；他認為，教育孩子，要先有愛的教育，才能有鐵的紀律，只有紀律而無感情、不尊重孩子，等到孩子長大、進入青春期，叛逆恐怕不可預料，父母得付出更大的代價，並認為這樣的教育方式，並非值得補習班拿來表揚之事。

蕭東原提到，若孩子有天分，其實不用花那麼多時間達到成就，若孩子沒天分、沒興趣，父母硬逼著學習，恐怕只會讓孩子心態扭曲，大班就要重寫200張作業，也會讓在孩子心中留下陰影；逼出來的孩子，恐怕成就也是短暫的，但他更擔心，在高壓教育下的孩子，不僅學習痛苦，長久隱忍、無處紓解，嚴重還會成為社會炸彈。

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