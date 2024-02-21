Galaxy AI下一步　三星總裁盧泰文：延伸穿戴裝置開啟健康新時代

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盧泰文認為，當AI整合到手機的那一刻，即為一場革命，行動體驗的新時代已經來臨，並提到行動裝置將成為AI的主要途徑，開創行動AI領域的突破性體驗，同時收到許多用戶回饋，像是三星與Google合作的搜尋圈，直覺式探索是最受歡迎的AI應用之一。另通話即時翻譯、訊息即時翻譯智慧助理、翻譯助理等工具，讓用戶可以突破語言障礙，更無負擔的溝通。消費者亦對智慧相片編輯器（Photo Assist）讚譽有加，這是由ProVisual Engine驅動的三星創意工具。
此外，盧泰文表示，三星已為Galaxy AI擘畫下一步行動－將應用範疇延伸至智慧型手機以外，特定Galaxy穿戴裝置將運用AI強化數位健康，揭開智慧健康體驗的全新時代，並將與更多業界一流的AI夥伴合作，藉以豐富和拓展跨類別的Galaxy AI體驗。而Galaxy AI功能於2025年底前，免費提供給支援該功能的Samsung Galaxy裝置。
不過，盧泰文坦言，AI應用仍面臨不容忽視的挑戰與責任，例如，訓練中的AI模型仍容易出現幻覺，而有關智慧財產權的爭議仍持續中。因此，要讓用戶無後顧之憂享用新功能，有賴於各大企業的公開合作，縝密地定義AI體驗。
此外，數據密集型的行動體驗新時代，提高安全和隱私標準亦至關重要。有鑑於此，三星表示，將會雙管齊下，結合智慧終端與雲端AI。除了確保無縫的易用性外，也能讓使用者限定某些功能只能在裝置端運作，掌控數據應用操控權，提升資訊透明度與選擇性，提升Galaxy裝置的安全與隱私性。