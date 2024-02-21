深坑大火臭味難消！北台灣「風力太弱」救不了 空氣轉好時間出爐
新北市深坑某鋰電池工廠昨（20）日發生火災後，直至今（21）日雙北地區仍有許多民眾聞到濃濃的塑膠臭味，中央氣象署表示，北台灣今日風速低，雖然天氣良好，大多是晴到多雲，但整體空氣擴散的條件較差，風力增強要等到明（22）日鋒面後的東北季風，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，明天下半天東北季風增強，整體狀況才會比較好一點。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「昨夜新北深坑大火之後，雙北人都反應到現在還聞得到塑膠味」，今天台北市區上空風力弱，擴散條件很差，污染物不容易被吹走，北北桃空氣品質不佳。顯著風勢轉強，把污染物整個吹跑，要等到明天下半天東北季風增強，在那之前，提醒北部人口罩要戴好。
氣象署則提及，雙北各地的風勢，在今日大致是西北風轉偏東風為主，不過風速極弱，幾乎都在1級上下，導致擴散條件不良，環境部也說明，今日全台環境風場為「東南風至偏南風」，中部以北位於下風處，污染物容易累積，北部、竹苗、中部空氣品質為「普通」等級，但北部零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級。
氣象署補充，明日上半天氣溫仍偏暖、風速較弱，中午過後鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部下午天氣轉涼，水氣也將增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其它地區為多雲到晴。