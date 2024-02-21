富邦啦啦隊慈妹爆新戀情！「帽T暖男」守候7小時 兩人疑似早相識
25歲富邦Angels啦啦隊人氣成員慈妹（彭翊慈），擁有甜美臉蛋和火辣身材，被封為新一代「啦啦隊女神」，IG擁有35萬粉絲，然而人氣火紅的她今（21）日竟被周刊爆出新戀情，一名「帽T暖男」不僅陪慈妹上工，守候她7小時，兩人還一起回家過夜，過程全被周刊直擊，而慈妹疑似與該名男子從高中時就認識了！
記者張芸婷／綜合報導
富邦悍將啦啦隊女神慈妹，是少數專長街舞的啦啦隊員，她外型清純可愛，且擁有獨特的鄰家女孩氣息，因性格活潑大方，加上應援舞跳得非常亮眼，讓她人氣逐漸高漲，深受不少球迷喜愛，如今，卻被爆出她已有穩定交往對象，也讓大批粉絲心碎不已。
根據《CTWANT》報導，1月19日晚間一名「帽T男」到場支持Fubon Angels演唱會，並在車上等待慈妹結束工作、慶功宴等行程，最後兩人才一同返回桃園住家，從演出到返家，足足等待慈妹7小時之久。
據報導指出，慈妹似乎與帽T男交情匪淺，常在IG留言互相鬥嘴，還曾穿著同款上衣與友人合照，甚至疑似曬出同一隻寵物貓，而Fubon Angels演唱會當天，男方也在IG打卡寫下「跟看她高中畢展一樣的感覺…」，兩人看似從高中開始就有不錯的交情。
而對於慈妹新戀情的爆料，富邦球團經紀人則回應，「當日為演唱會，表演結束後商請友人協助載送服裝道具」，並表示交友為藝人私事，公司不代給予回覆。
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