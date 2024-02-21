影／與大象生活！泰國克倫族人體驗一日遊　探訪山上聚落

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一大早克倫族司機便來市區接送遊客，將開車前往約1至2小時的山上聚落，從影片中可看到李潔難掩興奮，一路上開過崎嶇不平的山路，最終到達大象村莊。園區內有五十多歲的成熟大象，也有剛出生沒多久的小象，每一隻大象都是克倫族人從小養到大，並且都秉持著放養和共生的理念。
體驗中每個遊客都能「擁有一頭象」，也就是要帶著大象們去洗澡、吃飯和玩耍。李潔強調在村莊中跟大象相處「是完全沒有柵欄的」，牠們就像是你新認識的朋友。有趣的是，導遊還帶他們去看大象的大便，教他們怎麼看「健康的大便」，接著讓大家換上克倫族的傳統服飾，導遊說現在有900萬名克倫族人，過去是蒙古的一支部落，也曾遷往雲南，現在多散佈於泰國和緬甸。克倫族擔憂大象滅絕，因此主動發起保育大象的任務。如今象伕甚至能用「大象語」跟大象溝通，而且幫助大象們安全地繁衍後代。
隨著動保意識抬頭，泰國清邁有越來越多的大象體驗營、大象保護區等，拯救並照顧受虐的大象，也讓旅客有機會透過更友善的方式認識大象背後的故事，並近距離接觸可愛又溫柔的大象們，是遊客前往泰國旅遊的優質選項。會講泰語的李潔在泰國拍攝多支影片，並探訪巷弄、體驗當地生活和記錄風土民情。如果對她的影片感興趣，也可以到她的頻道觀看完整版克倫族大象村影片。
｜LeeJay李潔我在曼生活｜
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