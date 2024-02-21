深坑大火誘發氣喘兒「呼吸困難」！醫疾呼3類人當心 曝口罩挑法
昨（20）日新北市深坑區晚間發生鋰電池工廠火警，雖已經撲滅但產生濃煙，導致下風處的新北市新店區及台北市文山區空氣品質受影響，濃煙飄散擴大至台北市，從昨晚開始網路就有不少民眾發文提到因為難聞的氣味導致頭暈、過敏發作。家住大安區的譚敦慈也表示，有過敏體質的兒子在家出現「呼吸困難」，需要吃抗過敏藥才能改善狀況。萬芳醫院胸腔內科教授白冠壬醫師提醒，如果有氣喘、慢性肺阻塞和三高患者等三類人要特別留意，應減少外出並戴好口罩。
記者周淑萍/綜合報導
昨晚深坑大火讓大台北不少地區都瀰漫一股難聞的氣味，甚至有人因此出現身體不適的症狀。萬芳醫院的白冠壬醫師提醒，空污挾帶著懸浮微粒，會經由呼吸道進入到肺，且因為顆粒小會進到肺泡、血管，再到心臟血管系統而流竄全身，醫師建議有三種類型疾病的慢性患者務必要當心。
🟡三類人需要特別注意空氣污染
1、氣喘
2、慢性肺阻塞
3、三高
🟡民眾何時該就醫？
至於民眾何時該就醫，白冠壬醫師回應《NOWnews》表示，上述的慢性病患者如果有良好的衛教，會有一套量表可以掌握自身的狀況。一般民眾如果出現像是喘不過氣或是分泌物持續增加，且狀況超過1天就應該要就醫。
🟡空污燈號「黃燈」，民眾狀況多！
如果本身是「過敏」體質，白冠壬醫師認為溫度變化大、季節轉換時本來就容易誘發過敏不適，當又遇到空氣品質不佳的時候，就更會引發強烈的呼吸道過敏反應。此外，有些人是因為難聞的「化學味道」刺激鼻腔，所引發的頭暈、噁心等不適症狀，通常過一段時間、遠離難聞的意味就會好轉。
🟡戴一般「醫療口罩」就夠了嗎？
如果一定要出門，醫師建議要戴好口罩，使用一般醫療口罩就有基本的防護效果，除非是在現場才會用到更高規格的N95口罩，另外市售可以重複使用的棉布材質口罩，則不建議在空污嚴重時外出使用，無法有隔絕懸浮微粒等。