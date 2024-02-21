黨員僅300得票破7萬！民眾黨紮根南投 物色4大市鎮議員候選人
民眾黨持續紮根中台灣，繼台中市執行2梯次的「小草扎根」里長訓練營，篩選出10多名想選里長的「潛力股」，南投縣也摩拳擦掌，宣佈將深入基層開課，培訓公職參選人。除了培養鄉鎮代表和村里長候選人，未來在草屯、南投、埔里、竹山等都會程度較高的4大市鎮，都將推出人馬參選縣議員。
記者顏幸如／南投報導
2024總統大選，台灣民眾黨主席柯文哲拿下全國26.5%得票率，政黨票破2成，中部的台中市30.1%、彰化縣29.0%高於全國平均，南投縣26.1%打平。黨內選後一直有走出北部、紮根中台灣的呼聲，柯文哲日前也表示要找更多人參與選舉，將展開全國座談會挑選人才。
民眾黨目前在中彰投皆僅一名議員，並兼任縣市黨部主委，南投縣黨部主委簡千翔今（21）日表示，民眾黨在全南投縣僅300多名黨員，卻在總統大選拿下7萬多票，達成不可能的任務，一個不打組織戰的小黨可以和藍綠兩大黨互別苗頭，關鍵就在深入各地的支持者，「小草」展現沈默大眾的威力。
簡千翔說，選後一個多月來，民眾持續支持的熱情令他很有信心。2026年九合一選舉，南投將力拚至少當選3席議員、成立議會黨團。民眾黨在全縣13鄉鎮市的分區主任，很積極地跑基層，未來計劃在草屯、南投、埔里、竹山等4大市鎮各推出縣議員候選人，縣黨部同時將深入基層開課，培訓鄉鎮代表和村里長等公職參選人，不讓人民繼續被逼著只能在藍綠之間二選一。