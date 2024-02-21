小兄妹「日睡6hrs」更有成就？台大生搖頭：填鴨教學不利探索生涯

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虎媽身分被爆出是一名女主播，曾到公文式教育（KUMON）分享，對自己要求甚高、習慣高壓、極盡利用每分每秒，也很習慣安排自己和小孩的時間。她認為，學習都是痛苦的，只有成果展現才是快樂的，唯有學習變成習慣，才會轉化成喜歡，現在孩子已經每天習慣寫公文，如果不能去教室寫公文，還會哭鬧抗議。
女主播提到，大兒子曾經小一時碰到應用題連錯的問題，她帶著孩子一個字一個詞一個段落地唸，「很多時候一份唸30次，他擦著眼淚邊哭邊唸，上了小二，神奇的事來了，他不再連錯應用題了。」女兒在國語教材檢定考交白卷，她陪伴重新寫兩百份的C教材。
李瑞霖表示，讓學童反覆撰寫東西、罰抄、罰寫等「填鴨式教育」，雖然能讓學童把單詞學好，但對整體能力提升沒幫助，反而會減損其學習興趣，像他國中讀私校，教育比較嚴格， 只要考試沒考好，就會被罰抄考卷、論語等，雖然他有記得罰寫的內容，但也因此討厭該學科，寫除了罰寫的字句外，也不太記得更深度的內容。
李瑞霖分享自己的學習經驗，媽媽在他國小時都會要求晚上9點前睡覺，但他8、9歲時很喜歡英文，每天都會在早上6點就起床看「大家說英語」節目，但是自發性的學習，後來貪睡，沒有早起看節目，媽媽也不會逼他。
李瑞霖說，就是因為媽媽尊重他的興趣，讓他自主學習，以致他對英文的喜好始終未變，學習更順暢，高中時就當線上英文家教，但他也分享奇怪現象，台北市家長特別愛問孩子「何時可以考英檢」，對他來說，學習英文應該是一件快樂的事情，而非取得證明、功利導向，而是要長遠來看，學得開心，面對挑戰也會更輕鬆。
而孩子經歷填鴨式、高壓教學是否會更有成就？李瑞霖說，自己國中讀私校的環境就是填鴨式、高壓環境，高中則讀國立高中，同儕的學習思維更開放，並不覺得這兩者的學習成就有太大差別，但對於尋找「心之所向」、未來生涯目標規劃，後者更明確。