名家論壇》吳崑玉／到底是立委諸公？還是群豬公立委？

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要加開院會不是不行，但應是因應緊急事件。西布特羅豬肉這個「個案」，從年前吵到現在，有那一點「急迫且重要」了？真正「急迫且重要」的案子，是金門的兩岸情勢急劇升高，海巡追查「三無」快艇發生碰撞，對方人員落海兩死，國台辦宣稱台海沒有「禁限制水域」，接著對岸海警船居然登船檢查我方觀光船，這是嚴重的侵犯主權行為，是典型的「灰色地帶」侵擾，處理不慎便會釀成戰爭導火線，不處理則等於默許對岸侵犯主權。但國防部長說他們不管，因為害怕升高，一味避戰；海巡署長說要漁船和民船別理對岸海警，繼續開就對了，通報海巡來應處。問題是，我方處理這種灰色地帶法律戰的原則在那裡？底線在那裡？應處手段有那些？這不該好好討論，並作出「政治決定」嗎？這不是比那包詭異的豬肉，更需要朝野立委做出具體決議嗎？但朝野立委諸公，不管迫在眉睫的大事，卻斤斤計較於一包豬肉與早一兩天開會這些細碎小事，都沒意識到自己是如何的本末倒置？如何地分不清楚輕重緩急嗎？
說實話，朝野政黨這種避重就輕的氛圍，才是真正讓人憂心的事。金門那條對岸來的「三無」船(無船名、無船舶證書、無船籍港登記），根本不是漁船，而是類似走私或偷渡用的黑金剛，時速可達45節。船上四人，兩個貴州人，兩個四川人，內陸得也不太像是漁民，海巡逮捕他們或驅離他們有什麼錯？對岸以此為藉口生事挑釁，登船檢查我方觀光船，我方不能驅離嗎？驅離不見得等於開火，但需要配置「非致命性武器」，如水砲之類的。金廈之間，或馬祖高登與對岸之間，最接近地區的水道寬度僅餘4-8公里，很容易偏航。以往雙方都有默契，如發現偏航，廣播警告一下就算了，但現在人家擺明了要侵門踏戶，我方一味避戰忍讓，那不就等於坐實對岸宣稱的「台海沒有禁限制水域」，直接輸掉法律戰？這已經不是純粹政策問題，不是行政主官裁量權問題，而是需要立法機關訂出明確邊界與規則的問題，但立法機關卻還在為一包豬肉爭論打架，這不叫豬頭，什麼叫作豬頭？
退將說得很實在，金馬的禁限制水域，講白了就是用槍彈砲彈打出來的。你一味避戰不敢開火，那就會被對方吃死，最後被切香腸式侵犯到一無所有。對岸玩的是一種中國農民的傳統賤招，每晚偷偷把界碑往對方土地上挪一點，等你發現不對勁時，已經被移過去幾百公尺了，你要吵架卻沒有證據，要憑武力挪回去就說你惡霸。要應對這種灰色地帶侵犯，就必須有從監控到警告，再到非致命性武力驅離，再到開火準則的一系列方案與裝備。接下來還需要有新聞發佈、法律依據、國際通牒…等一系列作為，一整套組合拳打好法律戰、輿論戰、心理戰。你以為美軍幹嘛沒事調五艘航母來西太平洋？人家是用實力在說話的，咱們呢？還在吵那包豬肉呢！
說實話，對岸登船檢查台灣觀光船，已經越過紅線了，太超過了，不能只有消極應對。但積極應對就有可能發生衝突，這就需要法律依據到接戰準則等一系列規範。以後如果觀光船不理對岸海警，繼續前進，對方海警船開火或衝撞，我方要如何應對呢？不只快艇、漁船、或民兵船、海警船，馬祖還發生過被對岸抽砂船圍島的狀況。如果我方海巡與對岸海警發生執法糾紛，甚至是衝突，要談要打？總得中央有個規範，有個程序，前線才好應對，但現在有嗎？人家都登船檢查了，咱們海巡只能在旁邊看，這事情還不夠重要不夠急迫嗎？
2024，全球都步入了風雲色變的危機年代，以往那種歌舞昇平沒大事的年代，已經一去不返了。如果咱們立法院這些豬頭立委的視力，還是看不見一包豬肉以外的世界，那也就不必期待他們能為國家社會做出些什麼貢獻？套句韓院長的名言:「我跟你在講大海，你在跟我吵漱口杯?」這樣的立委和立法院，還有什麼值得關注的呢？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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