名家論壇》黎榮章／新國會開議！大數據分析新焦點議題排行榜

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聲量第一名：【不在籍投票】
選後最熱門的修法議題「不在籍投票」，累計聲量18693則，該議題首先由網友在PTT拋出討論，後來民眾黨立委黃國昌也在直播節目上被問到這個問題，他強調不在籍投票一定會是優先法案，現行制度阻礙了經濟相對弱勢的年輕人投票，「天底下沒有這麼離譜的事情！」國民黨團過幾天也跟進舉行記者會，宣示新會期開議後將提出「不在籍投票法」草案，避免因政府行政怠惰剝奪不在籍公民的投票權。藍、白在選後不到兩周就異口同聲倡議要推動不在籍投票，成為選後首個聚焦的政治議題，
聲量第二名：【瘦肉精檢驗疑雲】
選後在網路上第二個受關注的政治議題，則是「瘦肉精檢驗疑雲」延伸出的《食安法》修法問題。台中市衛生局2月2日宣布在台糖的梅花豬肉片驗出不得檢出的瘦肉精西布特羅，此事隨即成為朝野政黨的政治攻防議題，藍營痛批此事「打擊蔡政府威信」、「讓人民無法安心吃肉」，還說要提案修《食安法》。民眾黨團則要求立院儘速開議，行政院針對食安議題提出專案報告。綠營則要中市府提出檢驗資料，甚至要台糖對台中市府提告，總計累積13422則聲量。
聲量第三名：【核電廠延役】
代理台電董事長的經濟部次長曾文生在1月中旬的台電年終記者會表示，新國會在野黨全面支持核電廠延役、核四重啟，台電會準備資料去向新國會報告，這番發言讓核電廠延役的討論再起。加上台電3月將召開電價審議委員會，因燃料成本居高不下，台電去年大虧千億，民眾擔憂電價是否調漲，國民黨團順勢舉行記者會宣布新會期要推動修法，解套核電廠延役，選後至今累積10639則聲量。
聲量第四名：【兒少法、兒少性剝削防制條例修法】
《兒少法》、《兒少性剝削防制條例》修法的討論，主要其實來自政治圈外，起因於PTT與巴哈姆特的動漫迷網友熱烈議論「網路內容防護機構」（Iwin）在今年1月要求PTT、動漫周邊商品廠商下架涉違反《兒少性剝削防制條例》的貼文與商品，動漫愛好者擔憂現行《兒少性剝削防制條例》法律條文文意不清，恐無限上綱、引人入罪，因此引發輿論呼籲修法，累積創造9923則聲量。
聲量第五名：【立法管制抖音】
1月13日大選開票後，在網紅帶頭指控下，TikTok平台跟民眾黨支持者社群瘋傳指涉「中選會作票」影片，引發熱議。TikTok是否成為錯假訊息溫床、是否該立法禁止國內使用、如何分辨錯假訊息、如何加強媒體識讀等，也再度成為眾人關注焦點，也有不少立委呼籲強化管理，累計創造8624則聲量。
聲量第六名：【國會單一召委制】
2月1日立法院長選舉，起初握有關鍵8席的民眾黨團是藍綠兩大黨團都希望極力爭取的對象，民眾黨團提出多項國會改革訴求，其中包括立法院常設委員會改為單一召委制，希望藍綠兩黨表態是否支持。這些國會改革訴求的內容隨即成為討論焦點，民進黨團明確反駁單一召委制「不可行」、批民眾黨提此要求根本是暗助國民黨選上立法院長，讓事件升級為政治駁火，而針對單一召委制相關修法的討論，累積有7135則討論聲量。
聲量第七名：【成立特偵組】
國民黨團在大選後、立院正式開議前接連出招，不只拋修不在籍投票、核電廠延役等主張，還透過黨團記者會，倡議修法設「國會特偵組」、完備聽證調查權。綠營反譏這是國民黨團總召傅崐萁想當「立院習近平」，白營則說不清楚「國會特偵組」的實際內容，共創造4406則聲量。
聲量第八名：【人工生殖法】
媒體在選後盤點新國會可能面臨的修法焦點，聚焦國民黨、民眾黨都有立委在選前就表態關注人工生殖法，透過專題報導引發討論。國民黨中央也舉行記者會倡議「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」，衛福部及相關民間團體也都對修法表達意見，討論一時熱烈，共有2205則討論聲量。
聲量第九名：【棄保潛逃罪】
網路聲量極高的新科藍委羅智強，在春節期間拋出「打擊犯罪，開工連署，棄保潛逃罪」議題，讓選後PTT一則貼文、數落民進黨司改跳票所提到的「棄保潛逃罪」議題，正式進入大眾討論範圍。羅智強稱，棄保潛逃在台灣竟然無罪，僅沒收保證金，彷彿讓被告可「付費逃亡」，實在荒唐，新國會應儘速修法補正，引發的討論聲量共有1336則。
聲量第十名：【NCC人事案】
民眾黨團在大選過後隨即對NCC開炮，質疑NCC何時處理媒體偏頗報導違反《選罷法》等爭議案件，要行政團隊別在520前、看守期間擺爛。加上NCC又在中天的相關官司中吃敗，強化了藍白陣營批判力道，NCC主任委員陳耀祥隨後宣布不再續任下屆NCC委員、民進黨團在新科立委共識營中，黨團總召柯建銘也明確指出，NCC人事同意權案，會是新國會的「頭號難題」，相關討論共有786則聲量。
綜觀選後網友關心熱議的十大議題，無論是政黨、政治人物發動，或從政治圈外、網友討論開始延燒，最後若要進入制度化的解決方式，都要透過立法院來解決修法、立法問題。不管是在先前已被高度政治化的NCC、核電議題，或人權議題如人工生殖法修法討論，一但進入立法、修法討論程序，都難免有政治攻防，新國會又是三黨不過半、朝小野大的局面，更添修法變數，前述這十大議題在新國會開議後的立法院會怎麼被處理，各界都很關注。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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