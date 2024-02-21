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沒救了？中國經濟成長速度逐年減　學者：中產貧困是現在進行式

▲在整體經濟放緩的情況之下，大眾對於中國經濟前景大多抱持憂心態度。圖為上海街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲在整體經濟放緩的情況之下，大眾對於中國經濟前景大多抱持憂心態度。圖為上海街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

先前中國官方統計數據稱，在去年GDP成長了5.2%，引來不少專家質疑。在整體經濟放緩的情況之下，對於中國經濟前景大多抱持憂心態度。近來紐約時報亞洲專欄作家 、獨立記者袁莉創辦的訪談類播客節目《不明白播客》就針對了「中國經濟還有救嗎？」議題，訪問了美國史丹福大學政治經濟學者許成鋼教授。他認為，中國經濟存在的問題不是一個人造成的，而是中國制度造成的，而中產階級貧困化已經是現在進行式。

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許成鋼表示，中國的經濟存在的問題，不是一個人造成的，是中國的制度造成的。中國的法庭是黨執行命令的工具，全部土地和整個銀行體系都是國有制。這些問題使得全球金融危機之後，中國經濟實際上就已經非常穩定的逐年增長速度下降。

做為一個大趨勢，其實中國也不是唯一。許成鋼以蘇聯跟中東歐共產國家為例，指出這些國家全都經歷過逐漸下降，最後一直下降到了比資本主義經濟的成長速度還慢。

許成鋼指出，中國共產黨的經濟改革，原本目的也不是單純為了經濟，而是為了政權。當領導人認為私有企業威脅他的統治的時候，看誰的威脅大，就先動手搞掉。他舉例指教培行業，實際上是在教育領域，在意識形態領域跟共產黨搶地盤，那就一股腦兒全部都關掉。

另外一例則是中國電商巨頭阿里巴巴旗下的線上支付巨頭螞蟻集團上市遭擋事件，外界都解釋是因為馬雲的幾句話，這是錯誤的，那個問題遠遠不是馬雲的幾句話，但那個問題遠遠不是這個原因。螞蟻金服作為一個金融機構，如果上市成功，就會分不清楚與銀行之間的界線，從基礎上在動搖共產黨的執政的基礎，這是不能允許的。

袁莉進一步詢問，不少中國中產階級很惶恐，害怕再次跌入貧困，這種情況會大規模發生嗎？

對此，許成鋼表示，實際上在近幾年就發生這樣的情況。大量中產階級、中上產階級，都已在承受這個過程。大規模的失業是勞工階級，也就是農民工。現在的問題就是，伴隨著經濟逐漸下降，這個問題將會越來越嚴重。

許成鋼表示，可以確定的是，這是已經在發生、且會繼續發生的事情，不確定的只有會以多快的速度變壞。如果金融危機爆發，那就會非常快，突然之間出現大規模、很多的失業；但若不爆發金融危機，就是逐漸「溫水煮青蛙」式的，逐漸越搞越壞。


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