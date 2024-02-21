黃子軒與太太相愛15年！生2子想要女兒 喊累了「心裡已結紮」
客語歌手黃子軒，曾以組合「黃子軒與山平快」奪下2次金曲獎「最佳客語專輯獎」殊榮，近來他單飛推出個人首張專輯《牛騷 New Soul》，並於今（21）日發片記者會。身為雙金歌王的黃子軒，已經是兩個孩子的爸，先前受訪時表示想要有女兒，不過受訪時話鋒一轉表示「我心裡已結紮」，不選擇真的結紮的原因，是因為看到朋友結紮後變胖，所以沒有結紮計畫。
記者吳雨婕／台北報導
黃子軒強調，組合「黃子軒與山平快」沒有解散，還在運作，他表示：「下個月也還會一起演出，樂團也會有巡迴到海外，以這張專輯介紹給大家，做完這張專輯，改變了一些，跟樂團的音樂也會有新的變化。」
黃子軒提到與太太相戀5年，結婚10年，婚後育有2個兒子，大兒子已經8歲，小兒子剛出生，才5個月大，坦言其實比較喜歡女孩，但目前沒有想要再繼續生了，不過也沒有結紮，似乎留有一些退路。與太太感情穩定的黃子軒笑說，外頭沒有「小三」，現在只會在製作專輯時，與不同的音樂人談戀愛。
先前疫情時期，如果驗出確診也是兩條線，恰好太太懷上二寶的時候，前一秒爸爸才傳訊息告訴他，自己兩條線（確診），「結果老婆當天也跟我說兩條線，但是是懷孕了，當下有點傻眼。」有了2個小孩的黃子軒已經非常滿足，因此表示：「以後要賺多點錢，給小孩未來娶妻，不要讓太太辛苦。」
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