贏在職涯起跑點！全球人壽MA儲備幹部招募開跑　培養金融專才

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全球人壽MA儲備幹部招募，已邁入第10屆，擁有完整豐富的規劃，培訓為期2年。第1個月到職訓練，透過新人課程，提供保險專業知識等實務操作演練，並指定各項專案任務與簡報學習，為下一階段工作輪調奠定基礎。緊接著，1年9個月將歷經5次部門輪調，分必修、選修兩類，必修部門為保險業四大核心領域，包含商品企劃、業務經營、數位行銷及行政規劃，實際拓展MA儲備幹部的實務經驗廣度。
之後，再依MA個人意願，選修輪調單位，持續提升專業深度；另外，MA有機會與高階主管共事，從更高決策角度，了解公司業務推動及跨部門合作，從廣度、深度、高度，全球人壽三管齊下培養金融保險業的專才。培訓結束後，依公司評鑑結果及公司組織需求派任至各部門，發揮所長。
2023年加入壽MA儲備幹部李昱儒，今年27歲，去年同時考取2家企業的儲備幹部，除全球人壽，另一家是金控體系子公司，李昱儒說，「深入了解培訓計畫、對MA的職涯規劃後，發現全球人壽的培訓輪調，相對其他公司更尊重個人意願。」目前經過半年多的培訓，她認為全球人壽工作氣氛融洽，更重要的是，主管很尊重同仁，想法建議都有機會被採納、實踐，有充足的發揮空間。
同年參與培訓的陳冠呈，曾是銀行業MA，當時工作內容和實際狀況有落差，後來看到全球人壽MA儲備幹部招募資訊，不但深度、廣度、高度兼具，還可依照意願選擇歷練單位，他毫不猶豫參加徵選。加入全球人壽後，首站輪調單位就是現在最熱門的CSR企業社會責任，原本把職涯目標鎖定金融、投資的他，對CSR領域逐漸培養出興趣，他發現「多元的歷練和學習，是培養MA儲備幹部很重要的一環，從中探索職涯目標、更了解自己。」
傑出的MA學長姊更是新成員的標竿，觀察全球人壽過去9屆招募的優秀同仁，表現都相當亮眼。其中，第1屆的MA儲備幹部柳盈卉展現優異的執行力、創造力，在4年內連續晉升，如今已獨當一面，帶領電話服務規劃團隊。柳盈卉有感而發的說，「在全球人壽工作很有成就感，有很多表現機會、被看見的機會。」更重要的是，公司注重的不只培訓期間，分發單位後的關注不減，加入全球人壽MA儲備幹部的行列，絕對是年輕人踏入金融業的最佳選擇。今年夏天，柳盈卉入職即將滿十年，她也在年初喜迎二寶，這10年歷經結婚生子等重要人生階段，很重要的是公司對員工的照顧，讓她平衡工作與生活、扮演好每一個角色。
員工就是企業的根本，全球人壽秉持著「以人為本，利己利他的永續企業」，持續從各面向打造讓員工「有感」的幸福職場。全球人壽照顧同仁如家人，提供在職到退休豐富多元的福利制度，以及友善母性職場，針對生育及妊娠之女性同仁，提供價值近5000元的「媽媽包」，包含寶寶餐具、紫外線消毒包、母嬰用品商品券等；迎接新生兒的男性員工也可獲得包含多項嬰幼兒用品的「爸氣包」。不僅生產，有公司份量十足的祝福，產後育兒也無後顧之憂，根據統計，全球人壽育嬰留職停薪內勤員工的留任率，達到100%。
2024全球人壽MA儲備幹部招募申請期間，自即日起至3月31日，凡對金融保險業有高度興趣，中英文流利、樂於團隊合作、具強烈企圖心與高度抗壓性，且具創新思維等特質，都可報名參與，履歷採隨到隨審，將會主動邀約履歷適合者面試，預計3月至5月間完成初選面試，複選面試以及高階主管決選面試，錄取者預計於7月報到。