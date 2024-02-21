國小兄妹行程惹議！國教盟籲留「空白時間」探索、不應忽視幸福感

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美語補習班還分享，這對小兄妹除了學業表現傑出，在才藝領域也很優秀，包括學科競賽名列前茅、代表班級參加演講比賽決賽、英文程度不輸美國學校學生，兄妹從4歲學鋼琴，參加音樂比賽獲獎無數，還到日本比賽、到維也納表演等。
貼文一出，引起網友批評，「什麼鬼故事」、「根本恐怖片」，還有醫師接連發聲，擔憂孩子睡眠時間少，影響健康等，但也有人逆風力挺「虎媽」教養，認為「沒有痛苦的鋪墊，又怎麼能感受到相對的快樂？」
王瀚陽今天表示，父母對孩子的陪伴及孩子適性發展的重要性不能被過度安排的課程和活動所取代。雖然追求學術和技能上的成就是值得鼓勵的，但父母與孩子之間的直接互動和陪伴對於孩子來說具有無可替代的價值。這種陪伴不僅能夠提供必要的情感支持，也是傳遞家庭價值觀、培養孩子社交技能和情感智慧的關鍵時刻。
王瀚陽提到，孩子的適性發展亦需要有意識地留出「空白時間」，這些未被安排的時段，對孩子而言是探索自我、發展創造力和學習獨立思考的寶貴機會，並強調，這樣的時間讓孩子能夠按照自己的節奏成長，尋找和確認自己的興趣和激情，而非僅僅被動地接受成人設定的目標和期望。
王瀚陽說，因此，對於這樣密集的學習和活動日程，家長和教育工作者需要重新評估和平衡，確保孩子的生活中有足夠的空間讓他們自由探索，並且確保親子之間有質量的相處時間，這對孩子的全面發展是至關重要的，「在追求卓越的同時，我們不應忽視孩子身心健康和幸福感的基本需求」。