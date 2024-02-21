日作家小說「5%內容來自ChatGPT」獲芥川賞　AI參與創作掀爭議

我是廣告 請繼續往下閱讀
第170屆芥川獎獲獎作品《東京都同情塔》以平行世界的東京為舞台，在那個世界的東京順利建成了為2020東京奧運設計的主場館，而女主角則計畫在東京市中心蓋一座名為「東京同情塔」（Sympathy Tower Tokyo）的塔型監獄收容犯罪者。小說當中，女主角對於「過度要求寬容」、「對生成式AI習以為常」的社會語言感到不協調，因此向「AI-built」這個人工智慧角色進行提問與對話。
九段理江在芥川賞頒獎典禮上表示，她在寫作時充分運用了ChatGPT這個聊天機器人工具，而根據ChatGPT給出的生成結果，她會取用當作故事當中人工智慧生成的回應，內容大概佔了作品當中的5％左右，她也不諱言稱今後仍打算與AI友好相處，希望能藉助AI來發揮自己的創造力。
評審、學界怎麼看？
「芥川賞頒給一篇『靠AI寫的小說』」這項不完全精確的瞬間充斥在網路輿論，不過九段理江在獲獎後接受《文藝春秋》訪問時，也立刻澄清表示，如果真的有讀過內文就會明白內容哪些明顯是由「AI生成的句子」，同時書內也刻意用粗體文字來做出區隔。
本次芥川賞評審、小說家平野啓一郎對此也在社群平台「X」上聲援九段理江，說明評審委員會並不認為九段在創作當中使用AI是個問題，因為如果有讀過該作品，會發現小說內容其實與生成式AI有關，儘管他也認同未來這種作法可能出現更大爭議，但得獎的《東京同情塔》情況並不同。
東京大學情報理工學系教授松原仁則指出，九段理江在記者會上拋出這個議題的行為，是有意識地希望大眾開始進行相關討論，尤其是現有技術難以客觀驗證一本小說當中，有多少比例或甚至是否存有生成式AI產出的文字內容，因此大眾是時候重新思考與定義何謂「寫小說」了。
「AI生成小說」有版權？
受到《東京同情塔》和九段理江影響，人們對於AI生成的創作有著更進一步的討論，除了「是否具備獲獎資格」外，作品能否受到版權保護也成為討論焦點之一，而對此美國哥倫比亞特區聯邦地方法院去年8月也做出相關判決，法官霍威爾（Beryl Howell）以「人類作家（human authorship）是著作權保護的唯一對象」為由，指出著作權與版權所要保護的核心一直都是人類的創作力，這與科技如何發展都無關。
霍威爾以「猴子自拍」為例，稱雖然猴子能按下快門拍照，但那些照片並未獲得著作權保護，同理，AI生成的照片，也一樣沒有版權保護；不過他也坦言法律判決結果或許在未來可能也會被推翻，這是因為人類對於「著作權」的定義在往後某一天可能有所改變。