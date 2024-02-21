台灣燈會「台南高鐵燈區」主燈2/24點燈　亮點、交通與管制一次看

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📍日期：2月24日至3月10日。
📍時間：
■ 週一至週四(不含國定假日)：14:00 -22:00 ( 亮燈17:00 -22:00)
■ 週五至週日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)
■ 國定假日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)，含 2/28(三)
📍地點：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域
📍主燈：「2024台灣燈會在台南」主燈名為「龍來台灣」，高達22公尺。
📍亮點整理：堪稱是台南400年來的首場國際級活動，安平燈區目前已展出中，高鐵燈區2月24日登場，預計展出將近300件各式光影燈藝作品，規劃「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區。
■ 主展區：主燈之外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，象徵龍年國人上下全民一體同心，共創台灣前程繁榮的遠景，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。以「圓」為設計概念，以7個主題與過去臺南城市樣貌的演替性為主軸，運用身體感知傳統藝術與創新藝術的碰撞與交會，並以在地歷史相遇當代節慶為設計概念，創造展區與民眾之互動性。將臺灣與臺南的故事，藉由7種不同的表達方式，巧妙地聚合傳統藝術與創新藝術。
■ 綠能燈區：善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能兩種綠能發電與儲能裝置供給，為首度、也是全國唯一「利用全綠能發電」的燈會展區。
■ 城里有光展區：最獨特的是有台積電獨家資助藝術主燈「∞立方」，耗資千萬的製作費，整座光藝術裝置高達16米，以鏡面裝置結合流動燈光，整體作品以府城為發想，運用鏡面於日夜產生豐富的光影變化，匯聚出一座充滿想像的當代之城，敘述著臺南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態。
🔴如何到達
高鐵：抵達高鐵台南站，步行5分鐘即到會場。
台鐵：搭乘台鐵至台南站，轉沙崙線至台鐵沙崙站，步行5分鐘達會場。
接駁車：H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，步行5分鐘達會場。班次為尖峰2~5分鐘、離峰10~20分鐘一班。
📍機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬411席機車格位。
📍汽車停車
自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。
📍機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場。
🔴交通管制
高鐵燈區展燈期間周邊實施道路封閉管制的路段有武當路(站區南路至歸仁12路南下車道)、歸仁12路(高鐵1路至武當路雙向，及武當路至歸仁大道東向車道)、歸仁18路全段、大武路2段(中正南路2段至歸仁大道西向車道)及高鐵1路(高鐵大道至大武路2段雙向)等路段，作為行人徒步區及接駁車專用車道，請穿越性車流儘早改道。