國小兄妹「日睡6小時」網炸鍋 潘文忠：孩子要有充足睡眠和興趣
台北市一間美語補習班分享一對國小兄妹，在校成績優秀、拿到許多音樂獎項等，兩人不分平假日，每天清晨5點50分起床後，就一路學習、練琴、唸英文，直到晚上11點半，超精實行程，招來大量批評。教育部長潘文忠今（21）日受訪時指出，兒童要有足夠的睡眠、運動、學習感興趣的事物等等，在學習階段，應該進行均衡合宜的安排，讓孩子在學習過程中，兼顧身心衡平的發展。
記者李琦瑋／台北報導
一家美語補習班昨天分享一對國小兄妹的日程表，每天清晨5點50分起床後，就一路寫「公文」（指的是提供數學、英文、國語的公文式教育）、練琴、補習、唸英文到晚上11點半，假日也沒休息，簡直是「殺人行程」，引起網友熱議、直呼太誇張。
潘文忠今天出席「113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體採訪時指出，兒童正是成長的階段，除了學習之外，身心發展也很重要，因此在做合適的學習安排之外，也應讓孩子有足夠的睡眠、運動、以及童年會感到興趣的事物去學習，這會讓孩子在長期學習的路上，不斷享受到學習的樂趣，而更有動力，建議家長還是要兼顧學習以及相關休閒運動、休息等等各方面的安排，對孩子的整體發展有更好的影響。
潘文忠認為，學習是一個很長的歷程，從小孩到成人、甚至終身學習，每個學習階段都要做均衡適度的安排，應讓孩子在學習過程中，兼顧身心衡平的發展。