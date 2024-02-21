深坑大火慢半拍？蔣萬安認了　環保局「對外說明絕對可更快」　

國小兄妹「日睡6小時」網炸鍋　潘文忠：孩子要有充足睡眠和興趣

▲針對國小兄妹逼人行程，教育部長潘文忠今（21）日表示，應讓他們有足夠睡眠及興趣。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.23）
▲針對國小兄妹逼人行程，教育部長潘文忠今（21）日表示，應讓他們有足夠睡眠及興趣。（圖／記者李琦瑋攝，2024.01.23）

記者李琦瑋／台北報導

台北市一間美語補習班分享一對國小兄妹，在校成績優秀、拿到許多音樂獎項等，兩人不分平假日，每天清晨5點50分起床後，就一路學習、練琴、唸英文，直到晚上11點半，超精實行程，招來大量批評。教育部長潘文忠今（21）日受訪時指出，兒童要有足夠的睡眠、運動、學習感興趣的事物等等，在學習階段，應該進行均衡合宜的安排，讓孩子在學習過程中，兼顧身心衡平的發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一家美語補習班昨天分享一對國小兄妹的日程表，每天清晨5點50分起床後，就一路寫「公文」（指的是提供數學、英文、國語的公文式教育）、練琴、補習、唸英文到晚上11點半，假日也沒休息，簡直是「殺人行程」，引起網友熱議、直呼太誇張。

潘文忠今天出席「113年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體採訪時指出，兒童正是成長的階段，除了學習之外，身心發展也很重要，因此在做合適的學習安排之外，也應讓孩子有足夠的睡眠、運動、以及童年會感到興趣的事物去學習，這會讓孩子在長期學習的路上，不斷享受到學習的樂趣，而更有動力，建議家長還是要兼顧學習以及相關休閒運動、休息等等各方面的安排，對孩子的整體發展有更好的影響。

潘文忠認為，學習是一個很長的歷程，從小孩到成人、甚至終身學習，每個學習階段都要做均衡適度的安排，應讓孩子在學習過程中，兼顧身心衡平的發展。

國小兄妹行程惹議！國教盟籲留「空白時間」探索、不應忽視幸福感

小兄妹「日睡6hrs」更有成就？台大生搖頭：填鴨教學不利探索生涯

國小兄妹「殺人行程」、交白卷重寫200張　家長團體：長大恐反撲

國小兄妹「超硬核」課表！05:50滿到23:30　兒科醫憂「4大地雷」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞