「ALL IN 5」隊長承恩爆與電競女神交往！戀情見光死 認了情斷
從台灣選秀節目出道的男團ALL IN 5去年經歷團員裕城退團，這個月初宣布加入新血李皓宸（多多），於今（21）日在台北西門町舉行新歌發表會。先前隊長承恩傳出與「電競女神」阿樂交往中，今天受訪時談到感情狀況，承恩卻低調表示雙方已經分手，目前單身。
記者吳雨婕／台北報導
新版「ALL IN 5」由皓宸、哲緯、承恩、傑銘、柏安組成，談到裕城退團，其他初代成員透露，當初裕城提到想要休息一下，與哲緯、承恩、傑銘、柏安討論時，他們一開始都想要挽留，但聽完原因後同意裕城離團，被問到看到裕城離開，各自有沒有萌發想要放棄當藝人的想法，隊長承恩表示，「沒有想放棄，我18歲當練習生，也已經在這一行10年了，我之後想要買車買房，所以後來發展副業，我也有投資股票。」
而加入新團員皓宸後，引起粉絲的討論，有打氣的留言，當然就有出現相反的聲音，皓宸提到，每一條留言都有看，其中一條他要澄清，「有一個講的不是事實，粉絲說遇到我的時候，我說自己是助理，他說我騙人，有點難過。其實要開始加入團體前，我確實是當助理、見習團員在觀摩，剛好粉絲拿手機在拍攝拍到我，我就很緊張說是助理。」
此外，2022年時曾爆出承恩與「電競女神」阿樂交往的消息，被問到戀情，承恩吞吞吐吐，以跟對方是好朋友回應，媒體繼續追問有沒有聯絡，他回應有，兩人還會一起上飛輪課，究竟感情狀況如何，承恩尷尬表示：「單身2年。」認了與電競女神似乎見光死，以分手收場。
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