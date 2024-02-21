名家論壇》黃至堯／未來之星－超級鏈接者

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱顗婷（Bonnie）一勢活動負責人，專業圈層行銷策劃專家，同時也是上海多個知名公益組織的靈魂人物，擁有豐富的人脈和資源整合經驗。早期在公司內擔任品牌高管，後來為多家500強企業提供服務。超級鏈接者Bonnie不僅是問題解決專家，更是利他主義的踐行者。善於整合資源為客戶解決問題，重點是直接賦能業務創造效益，這正是眼下企業最需要的。
在現代商業中“資源整合與利他”美國Costco就是典型例子。其他企業不斷追求高利潤，Costco採取了不同尋常的策略，商品毛利不超過14%。股價目前已來到USD710，全球800家分店，員工超過30萬，1億會員，每年創造約450億美元的收入。這表明“超級鏈接者”(資源整合與利他)模式無論在個人及商業成功都起到關鍵作用。
從人力資源專家的角度來看，要成為超級鏈接者，需具備多元能力，Bonnie 以他自身的經驗表示，以下是她長期自我發展的四大能力：
．多元思維：跨足不同領域，看到資源多面性，將它們與不同領域的需求進行連接
超級鏈接者不限於特定領域，他們具備廣泛的知識和興趣，能將看似不相關的事物連接起來，創造新的價值和機會。跳出傳統的思維框架，尋找不同領域的交叉點，發現新的商機和創新解決方案。
．溝通能力：清晰地表達想法，簡潔明瞭傳達資源的價值和潛力
超級鏈接者不僅是資源整合，他們還是出色的溝通者。能夠將複雜的概念和資訊轉化為簡單明瞭的語言，以便與各種人群有效地溝通。善於傾聽他人的需求和想法，並能清楚表達自身觀點和價值。
．創新和執行力：通過資源整合和連接提供創新解決方案
超級鏈接者不僅僅是有創意的人，他們還能夠將創意付諸實踐。他們能夠將不同領域的資源整合起來，提供創新的解決方案，並能夠有效地推動實施。他們具備高度的執行力，能夠在複雜的商業環境中迅速行動，取得成功。
．時間管理：合理安排和利用時間，達到最佳效果
超級鏈接者知道時間的重要性，並且懂得如何高效地利用時間。他們能夠合理地安排任務和活動，避免時間的浪費，以提高工作效率和產出。他們善於設置優先順序，並能夠集中精力，以便更好地應對挑戰和機遇。
超級鏈接者，能夠在不確定性和競爭激烈的環境中找到機會，建立強大的人際網路，並創造共贏的局面。建議大家善用自己的專業和優勢，將看似無關的事物進行整合和連接，自然會有意想不到的價值。朱顗婷（Bonnie）一勢活動負責人強調，不斷將不同領域的人和機會對接，有助於建立人際關係，還會打開更多的機會之門。在商業和社交領域，超級鏈接者都扮演著關鍵的角色，他們為企業提供更多機會和資源，無論在哪裡都能成為最受歡迎的合作夥伴。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com