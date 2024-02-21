扮「趙世子」跟神明遊街！大陸網紅被轟：會有報應 本人道歉了
大陸一名朱姓男網紅19日參加福建神明遊街活動，打扮成「趙世子」（福建神明五福大帝的兒子）造型跟在隊伍前方，期間多次遭到廟方人員抽打驅趕，男子仍無動於衷，事後被網友砲轟「不尊重神明會有報應」，風波擴大後，朱男才拍影片鞠躬道歉，「我是外鄉人，對當地的文化沒有進行深刻瞭解。」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，朱男濃妝豔抹，Cos成遊神「趙世子」站在真正裝扮為神明趙世子人員的前方，周圍民眾喝斥：「讓開！」朱男依舊沒有離去，不少網友怒罵「一顆老鼠屎」、「今年霉運全給他」，昨（20）日朱男所屬經紀公司稱是受當地文旅局邀約，並非自主安排，遭當局嚴正否認。
眼看事件延燒，朱男親自拍影片致歉，稱自己到本地前有聯繫主辦方的帳號，詢問是否可以穿類似遊神的裝扮與現場神明互動，都得到積極的回覆，對方也說可以安排跟在趙世子旁邊，沒想到會演變如此，「由於我是外鄉人，對當地的文化沒有進行深刻瞭解，也沒有意識到自己的行為是對神明的不敬和冒犯，我會刪除視頻並引以為戒，跟大家道歉。」
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