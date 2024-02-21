曾駐斐濟與日本外交官爆不倫戀 秦日新將接任國民黨駐美代表
國民黨中常會今（21）日通過國民黨一級主管人事案，行管會主委邱大展將去職，由新北市前秘書處長吳清炎接任，國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，改由副駐美代表秦日新升任。秦日新曾是仕途頗被看好的外交官，但在駐外期間卻爆發一連串醜聞，黯然離開外交部，如今再獲國民黨重用，升任駐美代表。
記者何哲欣／台北報導
秦日新曾外派華府、加拿大等地，還曾執掌過有「天下第一司」之稱的北美司，之後又出任駐紐西蘭代表，當年被視為外交界的明日之星。不過2005年，北美司被查到，核銷宴客帳目，但餐敘名單竟然都是人頭，請款公帳也都是被拿去買紅酒，政風處向當時的外交部長陳唐山舉發，但陳唐山還沒處理，外長就換成黃志芳，秦日新也轉調紐西蘭。黃志芳上任後，主動將秦日新移送法辦，秦日新更因此從紐西蘭轉調斐濟，由代表變成顧問。
秦日新的紅酒案纏訟多年，政黨輪替後，獲扶正為駐斐濟代表，但他行為更誇張，不但在妻女未隨行的情況下申報眷屬補助費，又在調查期間遭下屬爆料與日本女外交官黑川愛子疑似發生婚外情，最後遭到監察院彈劾。
監察院直指，「秦日新於2010年7月至2011年3月間，以公務手機密集與黑川通話，通聯次數高達229通，占總通聯次數5分之2，2011年2月撥打112通中，撥給黑川即占52通，部分通話時間於深夜11、12時左右，已逾越一般正常外交工作聯繫關係；又其於2011年5月5日特地前往日本單獨會見該秘書，且於外交部訪談及本院約詢時謊稱係因韓國航班需候補而赴日轉機，致遭非議，實有不當。」