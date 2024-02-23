今日軍武／防共軍電偵船台海搜集參數　美國管制飛彈在台試射

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815A型艦經常執行遠洋偵測任務，包括2014年天王星艦(舷號853)在夏威夷海域監控美軍環太平洋演習、2016年天權星艦(舷號855號)配合高新6號電偵機對日本本島進行環島偵察，同年天狼星艦(舷號854)隨北部戰區海軍編隊對日本環島航行，2017年海王星艦(舷號852）在阿拉斯加海域監測美軍薩德反飛彈系統試驗、2018年天權星艦船對美日印在太平洋的馬拉巴爾演習（Malabar Exercise）進行監測跟蹤。
927型為聲納探測艦，電偵船監測水面艦艇，聲納探測船則可對水下潛艦聲訊號進行監測，可從水下複雜聲音中分析識別出潛艦雜訊，特別是靜音性能高的核潛艦。3艘927型均部署於南海艦隊，包括天璿星艦(舷號780)、天璣星艦(舷號781)、瑤光星艦(舷號782)。聲納探測船
共軍電偵船經常出沒於台灣周邊海域蒐集國軍武器電子參數，迫使國軍與中科院飛彈射擊延期。例如，2022年8月，中山科學研究院公告8月18日開始在台灣東部海域管制4天，將試射無限高飛彈，管制距離逾200公里，傳聞是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。當時曾有共軍4艘電子偵察船於花蓮外海徘徊，疑似蒐集武器電子參數資訊。
由於主動雷達導引的精準飛彈開啟雷達後，電磁頻譜參數可透過電偵方式截收，一旦遭敵方掌握，戰時可對該型飛彈進行電子干擾，導致飛彈失準。因此共軍電偵船出沒期間，海軍除派艦廣播驅離外，也會將飛彈射擊時程延期。為了避免愛國者飛彈參數洩漏，美國至今仍未同意我國採購的愛國者三型飛彈在台試射。