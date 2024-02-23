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今日軍武／防共軍電偵船台海搜集參數　美國管制飛彈在台試射

▲2022年7月，日本海上自衛隊於花蓮豐濱外海44浬偵獲共軍815型天權星號電偵船。(圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部)
▲2022年7月，日本海上自衛隊於花蓮豐濱外海44浬偵獲共軍815型天權星號電偵船。(圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部)

記者呂炯昌／台北報導

在金廈海域執法風波延燒之際，傳出中共電子偵察艦20日再次出現在蘇澳外海，意圖闖我24浬鄰接區，遭到海軍派船艦監控廣播驅離。國防部表示，國軍全程掌握，並檢派適切兵力應處。中國現役電偵與聲納探測船包括815、815A、927等型，擁有強大的電子與水下探測能力，能夠有效提升水面艦與潛艦戰力。為了防止共軍電偵船在台海搜集參數，美國甚至管制飛彈在台試射。

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815型偵察船的排水量為6000噸，橋樓頂部是巨大的球形天線罩，橋樓旁的桅杆上遍佈大量天線，便於接受來自任何方向的信號，船上相關電子設備能夠監視彈道導彈。815A型電子偵察船在815型基礎上研製，兩個批次共建造8艘。815A型電偵船同時具備戰術偵察與戰略偵察能力，可對相關戰區進行特定電偵，並引導作戰。

815A型艦經常執行遠洋偵測任務，包括2014年天王星艦(舷號853)在夏威夷海域監控美軍環太平洋演習、2016年天權星艦(舷號855號)配合高新6號電偵機對日本本島進行環島偵察，同年天狼星艦(舷號854)隨北部戰區海軍編隊對日本環島航行，2017年海王星艦(舷號852）在阿拉斯加海域監測美軍薩德反飛彈系統試驗、2018年天權星艦船對美日印在太平洋的馬拉巴爾演習（Malabar Exercise）進行監測跟蹤。

927型為聲納探測艦，電偵船監測水面艦艇，聲納探測船則可對水下潛艦聲訊號進行監測，可從水下複雜聲音中分析識別出潛艦雜訊，特別是靜音性能高的核潛艦。3艘927型均部署於南海艦隊，包括天璿星艦(舷號780)、天璣星艦(舷號781)、瑤光星艦(舷號782)。聲納探測船

共軍電偵船經常出沒於台灣周邊海域蒐集國軍武器電子參數，迫使國軍與中科院飛彈射擊延期。例如，2022年8月，中山科學研究院公告8月18日開始在台灣東部海域管制4天，將試射無限高飛彈，管制距離逾200公里，傳聞是試射「海空戰力提升計畫」中的雄昇飛彈系統。當時曾有共軍4艘電子偵察船於花蓮外海徘徊，疑似蒐集武器電子參數資訊。

由於主動雷達導引的精準飛彈開啟雷達後，電磁頻譜參數可透過電偵方式截收，一旦遭敵方掌握，戰時可對該型飛彈進行電子干擾，導致飛彈失準。因此共軍電偵船出沒期間，海軍除派艦廣播驅離外，也會將飛彈射擊時程延期。為了避免愛國者飛彈參數洩漏，美國至今仍未同意我國採購的愛國者三型飛彈在台試射。

▲愛國者三型飛彈。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲美國未批准愛國者三型飛彈在台射擊。（資料圖／記者呂炯昌攝）

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