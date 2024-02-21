玉山銀行5度奪得國家品質獎　創下台灣企業最佳紀錄

第27屆「國家品質獎」頒獎典禮在今（21）日舉辦，玉山金控旗下玉山銀行再次奪下「國家品質獎」全面卓越類「卓越經營獎」，除了是首家兩度榮獲國家品質獎設立最高榮譽「卓越經營獎」的企業，包含玉山銀行創辦人黃永仁曾獲頒實踐類「個人獎」，玉山更已榮獲5次國家品質獎的殊榮，也創下台灣企業最佳紀錄。
記者顏真真／台北報導
國家品質獎是國內首設唯一由行政院頒發與表揚的經營品質最高榮譽獎項，透過周詳、嚴謹評審標準與程序，引領產業邁向卓越經營，提升自我經營體質與國家競爭力。其中「卓越經營獎」的企業必需在領導、策略管理、研發與創新、顧客與市場發展、人力資源與知識管理、資訊策略應用與管理、流程管理、經營績效等8大構面均能展現全面經營品質。
因此，對於能獲得「卓越經營獎」的企業而言，除了是一種最高榮譽，更能對內激勵企業全員持續貫徹卓越經營的理念、締造更加亮眼的經營績效，對外帶動各界標竿學習風潮。
玉山銀行董事長黃男州除感謝評審的肯定及全體玉山人的努力，他也談到，這次是繼第25屆國家品質獎，玉山銀行的第4座國家品質獎，每次的參加都是再一次更高標準自我檢視與受評，讓玉山對品質有更高的要求與實踐。獲獎是一種肯定，更是一種責任，玉山會堅定向前行，朝向綜合績效最好、也最被尊敬企業的目標邁進。
玉山強調以全面品質管理為基礎，實踐企業文化並透過完整的人才培育系統及知識管理持續強化組織能力，同時積極投入數位轉型，以AI為核心，發展創新的金融服務，在專注金融專業之外，亦積極投入ESG永續並接軌國際，結合企業夥伴共同推動淨零轉型，玉山更承諾，未來也將與時俱進精進各項經營品質，創造顧客、股東、社會與員工價值，深耕台灣、布局亞洲，邁向更寬廣、美好、永續的未來。