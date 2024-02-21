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看好貨運市場發展！星宇航空宣布購入5架A350F貨機、3架A330neo

▲星宇航空今（21）日於新加坡航空展舉行A350F貨機及A330neo購機簽約儀式，分別購入5架及3架。星宇航空執行長翟健華（左1）、星宇航空董事長張國煒（中）、Airbus商用飛機部門總經理Christian Scherer（右）。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空今（21）日於新加坡航空展舉行A350F貨機及A330neo購機簽約儀式，分別購入5架及3架。星宇航空執行長翟健華（左1）、星宇航空董事長張國煒（中）、Airbus商用飛機部門總經理Christian Scherer（右）。（圖／星宇航空提供）

記者魏妤庭／台北報導

搶佔貨運市場商機，星宇航空今（21）日與Airbus在新加坡航空展舉行A350F貨機及A330neo購機簽約儀式，將引進5架A350F貨機及3架A330neo，同時保留5架A350F貨機選擇權。星宇航空表示，此次新簽約的3架A330neo預計在2025年交機，持續投入中長程航線服務。另5架A350F貨機則在2027年陸續交機。

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星宇航空今日在新加坡航空展舉行購機簽約儀式，星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、Airbus商用飛機部門總經理Christian Scherer、商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry 及Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald共同主持，並宣布星宇航空將引進5架A350F貨機及3架A330neo，同時保留5架A350F貨機選擇權。

星宇航空執行長翟健華表示，除了新增3架A330neo，為客運營運增添更大彈性，進一步強化戰隊優勢外，此次簽約將使星宇航空成為台灣首家使用A350F新世代廣體貨機營運的航空公司，而配備Roll-Royce的A350F為業界排放量最低的貨機，節能減碳不僅能符合業主的要求，也符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規畫路徑。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示，Airbus的窄體及廣體新世代機型可為星宇航空帶來極大的效益，包括明顯降低燃油消耗和碳排放，卓越的機型通用性也為訓練及維修帶來便利性。A350F貨機將能與其他機型完美接軌，使星宇航空在未來貨運市場成為不可小覷的佼佼者。

星宇航空表示，根據Airbus預測，未來20年航空貨運市場的複合年均增長率為3.2%，業界將投注更多資源於航空運輸，而星宇航空針對貨運市場佈局啟動，期望能為更多擁有航空貨運需求的企業提供服務。另因應近年全球環保意識抬頭，選擇環保節能表現優異的A350F貨機，考量星宇航空現有機隊飛行員可更快速的進行機型轉訓，在為地球環保盡一份心力的同時，也達到最佳營運安排。

星宇航空表示，目前營運機隊共有21架，包括13架A321neo、4架A330neo及4架A350-900，航機訂單尚有4架A330neo及14架A350。本次新簽訂的3架A330neo預計將於2025年起交機，持續投入中長程航線服務，深耕亞洲市場；5架A350F貨機預計將於2027年起陸續交機，總機隊規模將達到47架。機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的客運及貨運航網。

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