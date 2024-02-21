行竊新建案銅電纜線、爐心變賣！竹縣警逮3嫌送辦

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新湖警分局今天指出，新竹縣湖口地區日前有新興建案工地遭偷竊，犯嫌利用夜間摸黑行竊銅電纜線等財物變賣，警方循線逮捕3名涉案人，警詢後依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新湖警分局向中央社記者表示，湖口鄉某新建工地主任日前報案指稱新建案的瓦斯爐爐心、電纜線等財物遭竊，湖口派出所獲報後調閱監視器畫面，從中鎖定3名嫌犯。警方指出，循線逮捕43歲徐姓男子、50歲鄭姓男子及47歲黃姓女子3嫌，徐男等3嫌選擇湖口地區新興建案為犯案對象，利用新建案住戶尚未入住，趁深夜無人看守時，闖入行竊。警方表示，3嫌犯案時會將監視器轉向以躲避查緝，得手後將銅電纜線變賣，變現贓款新台幣6萬9000餘元，警詢後將3人依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。警方指出，工地管理者應加裝監視器，並落實工地建案管理，以降低被竊風險；資源回收業者勿回收來路不明的電線，以免觸法。（編輯：戴光育）疑身體不適！台中8旬翁倒臥國光花市停車場 民眾嚇壞緊急報案台中騎士與大貨車擦撞！52歲騎士捲入車底受困 送醫搶救不治 華航驚傳工安意外！維修員疑遭飛機起落架夾困 送醫搶救宣告不治台76線驚悚車禍！7車連環撞釀2人傷 八卦山隧道一度回堵