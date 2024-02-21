好天氣沒了！明起降溫有雨「元宵節剩15度」 下週冷氣團凍到3月
經過前半週偏暖、炎熱的天氣後，明（22）日將出現明顯變化，中央氣象署預報員徐仲毅表示，明日上午維持溫暖，但中午過後鋒面通過、東北季風增強，氣溫開始慢慢下滑，週五（2/23）、元宵節（2/24）就回到冬天偏涼的感覺，尤其北台灣白天高溫暴跌攝氏10度，早晚可能跌破攝氏15度，且下週一（2/26）將會有可能達冷氣團等級的冷空氣，民眾還是要注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
🟡明天天氣（2/22）
氣象署預報員徐仲毅說明，明天中午過後，位於華南的鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，氣溫上，北台灣率先轉涼，大致為攝氏16至22度，中南部攝氏17至29度、花東攝氏19至27度，日夜溫差大，週五更冷，北台灣全天氣溫不超過攝氏20度，和近期相比，一次跌了超過攝氏10度以上，週六元宵節、下週日（2/25）都是類似的氣溫，但中部以北可能跌破攝氏15度。
降雨部分，明天水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，週五至下週日東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨。
需特別留意的是，下週一將有一波更強的冷空氣接力抵達，強度已經逼近冷氣團，屆時北台灣水氣再增加，降雨機率提高，預估體感是濕冷的狀態，且持續到2月底、3月初，仍有偏冷空氣持續南下，雖然近幾天氣溫炎熱，但冬天還沒結束，民眾仍要留意保暖、防寒。