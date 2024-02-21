深坑大火污染影響多久？環境部給答案！新北驗VOC、台北驗戴奧辛
新北市深坑一處鋰電池工廠在20日晚間發生大火，造成周邊區域產生嚴重的異味，影響區域也擴及台北市，環境部大氣司副司長張根穆傍晚接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，通過模式模擬預估，周邊PM2.5和PM10的濃度，大約今（21）日晚間5點至6點後，就會降回一般水準，但異味需要較長時間消散，而為確保民眾健康與監測周邊影響，將由新北市檢驗揮發性有機化合物（VOC），台北市則將檢驗氟化物、戴奧辛。
記者林志怡／台北報導
張根穆指出，深坑鋰電池工廠大火約在今日下午2點到3點左右熄滅，環境部通過模式預估，後續殘餘的污染物濃度會隨大氣運作擴散消除、逐漸下降，預估周邊PM2.5和PM10濃度會在晚間5點至6點左右恢復一般水準，火場內剩餘、飄出的其他污染物影響，則會持續到更晚一點，但很快也會消散。
至於民眾關心的異味問題，張根穆說，這方面可能需要等待比較長一段時間，而且屬於人體感受、跟遺棄的檢測數值會有落差，再加上每個人對於味道的敏感程度不同，較難預估什麼時候會完全解除。
此外，長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海提到，鋰電池工廠火災可能伴隨氟化氫、戴奧辛等有毒物質出現的風險。對此張根穆說，火災當下、密度較低的氣狀物會被往上帶，很快就會直接揮散掉，濃度也迅速降低。
至於戴奧辛方面，張根穆指出，一般大氣監測中若想要監測到戴奧辛，通常已經是很嚴重的情況，且目前的儀器、設備無法在現場立刻檢測出戴奧辛濃度數值，都需要採樣後送往實驗室。
張根穆說，雖目前相關監測數值已經逐步下降，但為確保民眾健康與監測周邊環境影響，環境部請新北市、台北市分別進行採樣檢驗，由新北市檢驗VOC、台北市檢驗氟化物和戴奧辛，相關單位也將加速檢驗，會視檢驗結果安排對外說明。