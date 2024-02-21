世桌賽／鄭怡靜獨拿2點！台灣女團逆轉印度晉級8強 前進巴黎奧運
2024世界桌球團體錦標賽，今（21）日在韓國釜山舉行，台灣女團在「一姐」鄭怡靜獨拿兩點領軍下，以3:1逆轉擊退強敵印度隊，闖進2024年世界團體桌球錦標賽8強，也順利取得巴黎奧運女子團體賽門票。
記者吳政紘/綜合報導
台灣女團今天由世界排名41的中生代好手陳思羽打頭陣，迎戰世界排名36的印度一姐芭特拉，陳思羽前3局以8:11、11:8、11:4領先，但第4局以9:11遭到對手逆轉。決勝局，陳思羽在9:8領先時連丟3分，最後以9:11吞下敗仗。
雙方在第二點，不約而同由世界排名第10的鄭怡靜對上世界排名49的阿庫拉，鄭怡靜以11:6、11:9、11:5拿下對戰3連勝。台灣新生代好手李昱諄第二局逆轉秀，最終以12:10、15:13、9:11、11:2擊退世界排名153的穆吉克。
不過第四點請出鄭怡靜再度發拍，她就以12:10、5:11、11:9、11:5解決芭特拉，幫台灣女團前進巴黎奧運，拿到8強門票。
台灣女團下一場將對上香港隊，雖然已經拿到巴黎奧運門票，還是要想辦法拿到這次錦標賽冠軍。
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