世桌賽／林昀儒好神！獨拿2點扭轉戰局 中華隊搶下巴黎奧運門票
2024年釜山世界團體桌球錦標賽16強賽，也攸關奧運資格，中華隊靠著一哥林昀儒領銜搶下第2、4點勝利，最後由小將高承睿成攻收尾，搶下第5點，終場中華隊3：2擊敗瑞典，挺進8強，並順手摘下巴黎奧運男團門票。
記者廖聿偉/綜合報導
本次ITTF世界桌球團體錦標賽，只要闖入8強就能搶下奧運資格，中華隊雙喜臨門，男、女團皆在16強搶勝，成功進軍奧運。
雙方前一次交手已是2018年世錦賽，當時瑞典3：2獲勝；相隔超過6年再度過招，中華隊又陷入苦戰，第一點由高承睿領銜出擊，可惜最終以1：3不敵世界排名第16的Truls Möregårdh。
林昀儒本場比賽屢次拯救中華隊脫險，第二點以直落三擊敗Mattias Falck，扳回一城；但第3點馮翊新鏖戰4局吞敗，中華隊再度落後。
瀕臨淘汰的中華隊還是要靠林昀儒！第4點再度提拍上陣，林昀儒頂住壓力，最終直落三拍落Truls Möregårdh，並把勝負重任交給高承睿。
年僅19歲的高承睿雖在第一點吞敗，不過他越挫越勇，決勝第五點他展現宰制力，前兩局分別以11:1、11:2狂勝，也奠定勝基，最終無懸念直落三關門成功，中華男團挺進8強，進軍奧運。