冷空氣連2波報到！吳德榮示警「北部一天降溫13度」 最冷時間曝
今（22）日天氣將出現較大變化，相較於上半週較溫暖的氣溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，下午「東北季風」逐漸南下，北部及東半部轉有局部短暫雨，氣溫也將漸漸下滑，各地溫差較大，下週日（2/25）日入夜冷空氣再增強，下週一晚上至下週二清晨（2/26至2/27）氣溫最低，沿海及部分平地最低氣溫約降至攝氏11度，冬天的感覺將再現。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，今天天氣仍晴朗，西半部及外島易起霧，但有鋒面掠過、下午東北季風接力增強，北台氣溫下降，迎風面雲量逐漸增多，北部及東半部轉有局部短暫雨。各地區氣溫分佈上，北部攝氏27降至14度，中部攝氏15至32度，南部攝氏15至34度，東部攝氏15至30度。
吳德榮指出，明（23）日白天起至下週三（2/28）持續受「東北季風」影響，迎風面雲量多、北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。明日北台灣白天高溫不超過攝氏20度，天氣明顯轉涼，其它地區氣溫略降，影響相對較小，週六元宵節（2/24）、下週日冷空氣略減弱，氣溫微升，北台仍偏涼。
吳德榮提醒，下週日晚上開始，冷空氣再增強、北台轉「濕涼微冷」，目前各國的模擬針對冷空氣強度有所調弱，是否達冷氣團等級有待觀察，下週一晚上至下週二清晨氣溫降至最低，台北低溫降至攝氏15度，沿海及部分平地最低氣溫降至攝氏11度，下週三冷空氣略減弱，氣溫才會微升。